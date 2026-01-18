POLKA PODBIJA EUROPĘ! Hania Rani zdobyła prestiżową nagrodę za muzykę filmową! Kim jest?

Tegoroczna gala Europejskich Nagród Filmowych zapisała się w historii jako jedna z najbardziej hojnych dla jednego tytułu. "Wartość sentymentalna" nie tylko zachwyciła krytyków, ale także zdominowała ceremonię, zgarniając najważniejsze laury. Wśród nich znalazła się nagroda dla Hani Rani, której subtelna, a jednocześnie emocjonalna ścieżka dźwiękowa stała się jednym z najmocniejszych punktów filmu.

POLKA PODBIJA EUROPĘ! Hania Rani zdobyła prestiżową nagrodę za muzykę filmową!

Muzyka autorstwa polskiej artystki okazała się kluczowym elementem i została doceniona przez Europejską Akademię Filmową. To jednak był dopiero początek triumfu. "Wartość sentymentalna" zakończyła galę z imponującym dorobkiem sześciu statuetek, w tym tej najważniejszej - za najlepszy film roku. Doceniono również reżyserię Joachima Triera, scenariusz, a także kreacje aktorskie Renate Reinsve i Stellana Skarsgårda.

Choć to właśnie ten tytuł zdominował ceremonię, inne produkcje również zaznaczyły swoją obecność. Film "Sirât", który prowadził pod względem liczby nominacji, został nagrodzony w kategoriach technicznych, takich jak zdjęcia, montaż czy dźwięk. Akademia doceniła też kostiumy w "Wpatrując się w słońce" oraz charakteryzację w "Bugonii", gdzie po raz pierwszy wręczono osobną nagrodę w tej kategorii.

Wyróżnienia trafiły również do twórców kina dokumentalnego, animowanego i krótkometrażowego, co tylko potwierdziło różnorodność i wysoki poziom europejskiej kinematografii. Szczególną uwagę zwróciła także nagroda dla młodej widowni, pokazująca, że europejskie kino coraz odważniej sięga po młodszych odbiorców.

Kim jest Hania Rani? Ma szanse na Oscara?

Hania Rani to absolwentka gdańskiej szkoły muzycznej i Uniwersytetu Fryderyka Chopina, tworzy muzykę popularną i filmową. Współpracowała m.in. w duetach Ciechowski klasycznie i Tęskno, zdobywając nagrody i nominacje Fryderyków. Wydała albumy "Esja", "Home" i "Music for Film and Theatre", komponowała do polskich filmów i koncertów. Laureatka Paszportu "Polityki" 2023, zdobyła Fryderyki w kategoriach Artystka i Producentka Roku 2024. Hania Rani została uhonorowana prestiżową statuetką podczas gali Europejskich Nagród Filmowych. Chociaż nagroda nie daje stuprocentowej pewności na Oscara, jej zdobycie otwiera drzwi do kolejnych nominacji, a także zwiększa rozpoznawalność kompozytorki w USA.

