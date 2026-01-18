Motocyklista uderzył w betonowy mur, nie żyje 25-latek. Tragiczny wypadek w Krakowie

Kraków. Nie żyje motocyklista

Do wypadku doszło przed godz. 8 na ul. Konopnickiej w Krakowie. Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” asp. Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, kierujący motocyklem marki Honda poruszał się od mostu Dębnickiego w kierunku ronda Matecznego. Przy wyjeździe z tunelu uderzył w betonowy mur oporowy. Niestety, życia 25-letniego mieszkańca Krakowa nie udało się uratować. Zginął na miejscu.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na miejscu policjanci wykonują działania pod nadzorem prokuratora. Obecny jest również biegły do spraw wypadków drogowych. Ciało zmarłego 25-latka zostało zabezpieczone do sekcji. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniali śledczy.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie miejsca, w którym doszło do tragedii.

