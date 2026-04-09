Półnaga Małgorzata Potocka relaksuje się na łóżku do masażu. Odważne zdjęcia 72-letniej gwiazdy! Była w samym ręczniku

Małgorzata Potocka ma 72 lata, ale czy to widać? Zdecydowanie NIE!

Choć dla wielu metryka to bezlitosny wyznacznik czasu, ona zdaje się kompletnie ją ignorować. Małgorzata Potocka udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i forma mogą zawstydzić niejedną 30-latkę. Gwiazda od niedawna znów jest na ustach wszystkich - i to nie bez powodu. Kiedy pojawiła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", nikt nie spodziewał się takiego show. A jednak! Potocka odpaliła prawdziwą petardę. Pokazała dynamiczne ruchy, odważną choreografię, a nawet… spektakularny szpagat. Publiczność zamarła, jurorzy przecierali oczy ze zdumienia, a w studiu zawrzało z zachwytu. Ten wyczyn jasno pokazał, że aktorka jest w znakomitej formie i nie zamierza się oszczędzać.

Skąd u niej taka kondycja? Odpowiedź może zaskoczyć. Potocka sama przyznaje, że od lat czerpie energię z tańca, ale niekoniecznie tego klasycznego. Gwiazda uwielbia… imprezy techno! To właśnie wielogodzinne szaleństwa na parkiecie mają być sekretem jej świetnej formy i niespożytej energii.

I rzeczywiście, patrząc na nią, trudno uwierzyć, że skończyła już 72 lata, a w sierpniu skończy 73. Aktorka żyje jak młódka, otacza się energicznymi ludźmi i nie zwalnia tempa. Mało tego! Potocka od lat dba o siebie także na co dzień - stawia na ruch, zdrowe jedzenie i aktywny tryb życia. Sama zdradzała, że pilnuje diety i regularnie ćwiczy, co przekłada się na jej świetną sylwetkę i samopoczucie.

Jak widać z najnowszych zdjęć - poddaje się też masażom.

Małgorzata Potocka u masażystki. Pozowała w samym ręczniku!

Ostatnio Małgorzatę Potocką "przyłapano" w SPA, gdzie oddała się błogiemu relaksowi. Miała masowaną twarz, ale na tym nie poprzestała. Na fotografiach z salonu masażu widać wyraźnie półnagą gwiazdę, która odpoczywała, gdy specjalistka od masażu czyniła cuda na jej plecach.

Półnaga Potocka pozowała owinięta jedynie ręcznikiem, jednak wcale nie wydawała się zawstydzona. I bardzo dobrze! Gwiazda wyglądała doskonale.

