Polsat ocenzurował skecz Kabaretu Młodych Panów! Usunął także inne żarty. Chodzi o wybory

Kabaret Młodych Panów powstał w Rybniku w 2004 roku. Tworzą go Robert Korólczyk, Mateusz „Banan” Banaszkiewicz, Bartosz Demczuk i Łukasz „Kaczor” Kaczmarczyk. W ich skeczach często pojawia się polityka, głownie w kontekście różnych afer rządów Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnią niedzielę w "Kabarecie na żywo" zaprezentowali skecz "Imperium rzymskie" gdzie pojawiły się postacie Mateusza Kłamusa, Jarusa Minimusa, Propagandusa Woroniczusa, Ziobrusa, Niedojdusa Sasinusa i Atramentusa. Satyrycy zaprezentowali w programie jeszcze jeden skecz. Okazuje się, że nagrano w sumie trzy numery. Polsat ocenzurował jednak występ Kabaretu Młodych Panów i usunął ostatni skecz.

- Trzeci skecz, który był w tym odcinku "Kabaretu na żywo" to skecz przedstawiający komisariat, do którego przychodzą przedstawiciele polskiej wsi. To było trochę w klimacie "Samych swoich". Chłopi proszą o wypuszczenie złodziei z więzienia, a tymi złodziejami w domyśle są aktualnie rządzący. Chłopi tłumaczą to policjantowi, że może kradli, ale jednak "dzielili się i byli lepsi od Tuska" — mówi "Faktowi" menedżerka Kabaretu, Olga Polny.

Skecz stał się tzw. "półkownikiem". Niestety Kabaret Młodych Panów nie ma do niego praw, by go pokazać w sieci. - Nie mamy praw do skeczu, dlatego, że był realizowany przez Polsat, był na scenografii Polsatu. Ciekawostką jest to, że problem zaczął się dopiero przy tak naprawdę ostatnim odcinku. Tu, gdzie była mowa o partii PiS. Kiedy były inne partie, takiego problemu i takiej cenzury nie mieliśmy. Inne partie w skeczach z serii "Spindoktorzy" przeszły - dodała Olga Polny.

Tłumaczenie Polsatu

Telewizja Polsat wydał oświadczenie w sprawie ocenzurowania skeczu oraz usunięcia innych kabaretowych numerów. - Nasza decyzja jest związana z tym, że nie chcemy, żeby nasze programy były wykorzystywane przez jakikolwiek podmiot sporu politycznego w toczącej się obecnie kampanii wyborczej. Nasze programy były, a nie powinny być wykorzystywane w trwającej kampanii - poinformował w rozmowie z Plejadą Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej.