Polsat przechwyci kolejną gwiazdę TVN! Program z jej udziałem pokochała cała Polska!

Dagmara Kaźmierska to gwiazda programu "Królowych życia". Przebojowa celebrytka była w show od pierwszej edycji. Widzowie pokochali ją za jej autentyczność, szczerość i pozytywne podejście do życia, a także za jej przyjaźń z Jackiem. Teraz, wspólnie z Hubertem Janczakiem, znanym influencerem modowym i podróżniczym, a także łowcą talentów do największych telewizyjnych reality show w Polsce, takich jak "Hotel Paradise" szykują prawdziwą bombę!

Dagmara Kaźmierska w Polsacie? Nieoficjalne informacje!

O powrocie Dagmary Kaźmierskiej zrobiło się głośno, kiedy jeden z łowców uczestników do telewizyjnych show dodał zdjęcie z "Królową Życia".

- Przygotowujemy dla was zaje***, nowe show, które będzie wkrótce dostępne. I gdzie będzie dostępne? W telewizji… Robimy nowy program, będzie się działo, będą emocje, będzie zaje***, będzie pięknie – ogłosił pełen entuzjazmu Hubert. Podróżnik ujawnił też, że program pojawi się na antenie już tej jesieni - pisał swego czasu na Instagramie, Hubert Janczak.

Jak podaje serwis "Wirtualne Media" z ich informacji wynika, że gwiazda programu "Królowe Życia" zawita do nowego show w telewizji Polsat. Tam właśnie będzie można podziwiać komediowe umiejętności przebojowej celebrytki. W programie Dagmara Kaźmierska ma bowiem szukać miłości! Show ma się nazywać "Dagmara szuka męża".