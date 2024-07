Polska gwiazda wzięła ślub w tajemnicy?! Niewiele wiadomo o jej ukochanym

Co za stroje!

Marieta Żukowska po dwóch latach poinformowała o rozstaniu

Marieta Żukowska przez wiele lat była związana z Wojciechem Kasperskim - reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym. W 2012 roku na świat przyszła córka aktorki i reżysera, Pola. Oboje uchodzili za dobrze dobraną i zgraną parę. W połowie 2021 roku powiadomiła swoich fanów, za pośrednictwem Instagrama, że ich związek dobiegł końca. Internautów zaskoczyła nie tyle wiadomość o rozstaniu, co informacja, że doszło do niego dwa lata wcześniej.

"Rozstaliśmy się ponad dwa lata temu. To była wspólna i niełatwa decyzja, podjęta w zgodzie, w pełnym porozumieniu i wzajemnym szacunku. Zawsze wspieraliśmy się we wszystkim i robimy to nadal. Razem wychowujemy naszą córeczkę, pomagamy i kibicujemy sobie w naszych zawodowych i prywatnych sprawach. Oboje jesteśmy bardzo wdzięczni za wiele pięknych lat, które spędziliśmy razem i zdecydowanie dementuje wszelkie plotki" - tak brzmiała treść oświadczenia.

Marieta Żukowska jest już po ślubie?

Od tamtej pory aktorka nie komentuje doniesień ze swojego życia prywatnego. Chociaż jest bardzo aktywna na Instagramie, to zamieszcza na nim głównie zdjęcia zza kulis pracy oraz wyjazdów. Kilka miesięcy temu wrzuciła zdjęcie w sukni ślubnej. Był to jednak element charakteryzacji do sztuki "Wstyd" w reżyserii Wojciecha Malajkata.

Teraz okazało się, że Marieta Żukowska prawdopodobnie i prywatnie założyła suknię ślubną. W wywiadzie dla magazynu "Pani" zdradziła, że jej serce znowu jest zajęte. Jej słowa mogą świadczyć o tym, że para jest już po ślubie, który miał odbyć się rok temu. "Kiedy spotykasz człowieka, z którym umawiasz się na piękną drogę razem, to chcesz mu to obiecać. Czuję zresztą wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka. I dobre, i złe" - wyjawiła.

Wspólnie z nowym partnerem tworzą rodzinę patchworkową. W związku bardzo ważny jest dla niej szacunek. "Bez niego nie stworzylibyśmy dobrej patchworkowej rodziny. Szacunek to klucz do dobrej relacji, zanim pojawi się miłość, przyjaźń, przywiązanie. Pochodzimy z różnych domów, mamy różne przyzwyczajenia, różne podejście do wielu spraw" - mówiła Żukowska.

