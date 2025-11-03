Polska kultura straciła mistrza. Nie żyje Jerzy Derfel, artysta o wielkim sercu i wyjątkowym dorobku

Jerzy Derfel twórca muzyki, która przetrwała pokolenia

Jerzy Derfel był jednym z najważniejszych kompozytorów polskiej estrady drugiej połowy XX wieku. Pisał dla artystów, których nazwiska zna każdy miłośnik polskiej piosenki: Alicji Majewskiej, Wojciecha Młynarskiego, Ewy Bem, Haliny Kunickiej, Krystyny Prońko, Zbigniewa Wodeckiego i wielu innych.

Jego utwory charakteryzowały się elegancją, melodyjnością i niezwykłą muzykalnością – łączyły klasyczne wykształcenie z emocjonalną wrażliwością. Derfel potrafił wydobyć z tekstów Młynarskiego to, co najgłębsze – dzięki czemu ich współpraca stała się jedną z najpiękniejszych w historii polskiej piosenki autorskiej.

Jerzy Derfel nie żyje. Miał 84 lata

Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych aktorka Joanna Trzepiecińska, pisząc:

Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna – żegnaj Przyjacielu...

Hołd złożyła mu również Maja Komorowska, która napisała krótko, ale przejmująco: „Wielki Artysta. Jerzy Derfel.”

Muzyka filmowa i rola w „Misiu”

Publiczność kinowa zna jego muzykę przede wszystkim z kultowego filmu „Miś” w reżyserii Stanisława Barei. To właśnie Derfel skomponował ścieżkę dźwiękową do tej komedii, która na zawsze zapisała się w historii polskiej popkultury. Mało kto pamięta, że pojawił się tam również na ekranie – w epizodycznej roli dyrygenta, prowadzącego orkiestrę podczas słynnej sceny z piosenką „Lubię wracać tam, gdzie byłem”.

Życie pełne pasji i pracy

Jerzy Derfel był absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej, pianistą o niezwykłej technice i ciepłym brzmieniu. Koncertował zarówno w Polsce, jak i za granicą, współpracując z czołówką polskich artystów estradowych. Choć unikał blasku fleszy, w środowisku artystycznym cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią. Był człowiekiem skromnym, pracowitym i oddanym muzyce do ostatnich dni życia.

Wieść o jego śmierci poruszyła nie tylko środowisko muzyczne, ale i fanów polskiej kultury. W komentarzach pod pożegnalnymi wpisami pojawiły się setki wspomnień i słów wdzięczności. Jerzy Derfel pozostawił po sobie setki utworów – piosenek, kompozycji teatralnych i filmowych. W pamięci pozostanie jako artysta, który kochał muzykę i ludzi, a swoją twórczością potrafił wzruszać, bawić i łączyć pokolenia.