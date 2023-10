Polska raperka w szpitalu po targnięciu się na życie. Była gwiazda filmów dla dorosłych załamała się i wróciła do nałogu

Portal glamrap.pl poinformował, że Bogini Gypsy Queen próbowała odebrać sobie życie i trafiła do szpitala. Celebrytka nie kryje się z tym, że jest uzależniona od marihuany, co doprowadziło ją do dramatu. - Kochani, należy wam się kilka słów na temat ostatnich trzech miesięcy. Kilka lat temu miałam ogromny problem z uzależnieniem, potrafiłam naprawdę wypalić ogromne ilości w każdy dzień mojego życia, przez prawie dwa lata. Gdy poznałam mojego męża, wyciągnął mnie ze wszystkiego i dzięki temu stanęłam na nogi i zaczęłam żyć jak człowiek. Ponad trzy miesiące temu, gdy wróciłam do Polski, wpakowałam się w to z powrotem. Wyszłam z domu bez słowa, pozostawiając wszystkie obowiązki, moje życie, męża, zaczęłam palić jak nigdy przedtem. Nie poradziłam sobie z hejtem i uciekłam w to, co w przeszłości było moją największą porażką – napisała.

Dalszy ciąg wpisu jest przerażający. - Dziś o trzeciej w nocy próbowałam popełnić samobójstwo. W szpitalu, pierwszy telefon wykonałam do mojego męża – błagałam go o pomoc. Sprawiłam dużo cierpienia wielu osobom, a zwłaszcza jemu. Pojawił się w szpitalu i znowu pomaga mi stanąć na nogi. Od czwartku zaczynam terapię. Proszę trzymajcie kciuki, a tym którzy myślą, że palenie to tylko zabawa, przestrzegam, nie wszystko jest takie fajne! Na początku jest super, ale po latach depresja, po latach to koszmar – dodała.

Teraz podziękowała fanom za wsparcie i przestrzegła przed zażywaniem marihuany. - Nie dajcie się oszukać że trawa to nie narkotyk, też tak myślałam a skończyłam przy 5 gramach dziennie, depresja ,paranoje , odkładanie wszystkiego na potem, zero radości z życia, rany zadane bliskim! To że podzieliłam się tym z Wami o moim nałogu to mój największy pierwszy krok bo zawsze skrywałam mój problem i okłamywałam sama siebie i wszystkich dookoła że jest ok! Trzymajcie za mnie kciuki! Kocham Was! - napisała Bogini Gypsy Queen.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.plW sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.