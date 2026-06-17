"Polska Shore". Ile odcinków ma program? Znamy datę wielkiego finału kontrowersyjnego show

W serwisie Canal+ udostępniono już pierwsze dwa odcinki "Polska Shore", w których nie zabrakło imprez, spięć, flirtów i dynamicznych akcji. Na starcie nowej edycji uczestnicy poznali się w jednym domu i od razu narzucili ostre tempo. Nocna zabawa przerodziła się w spory chaos, wywołując mnóstwo skrajnych emocji. Pomiędzy niektórymi mieszkańcami szybko pojawiły się pierwsze iskry, choć nie zawsze miały one romantyczny charakter.

Warsaw Shore: jak dobrze pamiętasz pierwsze sezony? Pytanie 1 z 6 O którego z chłopaków walczyły ze sobą Duża i Mała Ania? O Pawła O Wojtka O Ptysia O Alana Następne pytanie

Uczestnicy nowej edycji programu "Polska Shore" w Canal+

W obsadzie "Polska Shore" można zobaczyć zarówno osoby znane już z innych reality show, jak i debiutujących uczestników. Ekipę tworzą między innymi Kamil "Taazy" Mataczyński, Laura Chmielewska, Sebastian Tokarz, Amanda Gorońska, Olga Rerutko, Bilel Gebali, Milan Kazimierczak, Magda Krasoń, Natasza Jakubiec oraz Mateusz Szczepanik. Z kolei rolę szefa przejął dobrze znany fanom "Warsaw Shore" Wojtek Gola.

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To widownia wyznacza kierunek decyzji programowych i naszych nowych produkcji; zdecydowaliśmy się kupić ten format i przywrócić go w nowej odsłonie wyłącznie dla widzów CANAL+. Wierzymy, że POLSKA SHORE trafi zarówno do ogromnej grupy fanów, którzy dorastali z programem, jak i do nowego pokolenia szukającego bezkompromisowej rozrywki. Ten format nadal ma w sobie autentyczność, energię i nieprzewidywalność, które zrobiły z niego popkulturowy fenomen - ale dziś opowiada tę historię na nowych zasadach, zmienia się tak, jak zmienia się nowe pokolenie - mówi Katarzyna Mazurkiewicz, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+.

Liczba odcinków "Polska Shore" i harmonogram premier z finałem włącznie

Nowe epizody "Polska Shore" udostępniane są w środy, a cały sezon składa się z dziewięciu części. Pierwsze dwa odcinki trafiły do oferty Canal+ dokładnie 17 czerwca, natomiast emisja finału zaplanowana jest na początek sierpnia. Prezentujemy szczegółową rozpiskę dat premier wszystkich odcinków:

Odcinek 1 - 17 czerwca,

Odcinek 2 - 17 czerwca,

Odcinek 3 - 24 czerwca,

Odcinek 4 - 1 lipca,

Odcinek 5 - 8 lipca,

Odcinek 6 - 15 lipca,

Odcinek 7 - 22 lipca,

Odcinek 8 - 29 lipca,

Odcinek 9 - 5 sierpnia.

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