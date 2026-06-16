Na żywo! Oto nowi uczestnicy Polska Shore! Już jest całowanie i wszystko na wierzchu

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-16 20:39

We wtorek 16. czerwca 2026 r. odbyło się Shore Watch Party. Na imprezie zaprezentowali się uczestnicy nowego programu "Polska Shore". Internetowi celebryci, zawodnicy MMA i byli uczestnicy reality show już pokazali, na co możemy liczyć w ich wydaniu. Były pocałunki, mizianie i prawie wszystko na wierzchu. Produkcja jeszcze przed premierą show zdradziła skład, który wygląda jak gotowy przepis na totalny chaos! Zobacz ich wszystkich w naszej galerii zdjęć!

Program "Warsaw Shore", który przez lata budził ogromne kontrowersje i równie duże zainteresowanie widzów, doczekał się łącznie 21 sezonów. Emitowany był na antenie MTV Polska w latach 2013–2024 i przez długi czas stanowił jeden z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych reality show w Polsce. Choć planowano jeszcze jedną odsłonę, ostatecznie projekt zamknięto.

"Polska Shore" odcina się od przeszłości?

Teraz jednak format wraca w nowej wersji. Już 17 czerwca widzowie mają zobaczyć premierę programu pod nazwą "Polska Shore", który tym razem realizowany jest przez Canal+. Zmiana nadawcy i nazwy to nie tylko kosmetyka - to sygnał, że produkcja chce odciąć się od przeszłości i wejść w nową erę telewizyjnej rozrywki.

Nowa odsłona ma być oparta na zupełnie świeżej formule. Zamiast znanych twarzy z poprzednich sezonów, na ekranie pojawią się influencerzy, twórcy internetowi oraz osoby funkcjonujące w świecie social mediów i freak fightów. Produkcja stawia na rozpoznawalność w sieci i potencjał do generowania viralowych treści, które mają żyć nie tylko w telewizji, ale przede wszystkim w internecie.

MMA i reality shows opanowały nowy program

Wśród zapowiadanych twarzy znalazł się m.in. Kamil Mataczyński, który łączy działalność influencerską ze startami w MMA i walkami freak fightowymi. Jego obecność sugeruje, że w programie nie zabraknie napięć i konfrontacyjnych sytuacji.

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Jednym z elementów, na które produkcja szczególnie stawia, jest mieszanka doświadczeń uczestników. W ekipie znajdą się osoby znane z innych formatów reality show, tacy jak byli uczestnicy "Hotelu Paradise" czy "Love Never Lies", a także twórcy TikToka i influencerzy rozwijający swoje marki osobiste w social mediach.

Będzie "na ostro"?

Wśród nazwisk pojawiają się także osoby z doświadczeniem sportowym i freak fightowym, co ma dodatkowo podbić dynamikę programu i zwiększyć jego nieprzewidywalność. Twórcy nie ukrywają, że chcą połączyć świat telewizyjnej rozrywki z internetową kulturą konfliktu i szybkiego budowania popularności.

Na razie szczegóły dotyczące relacji między uczestnikami i przebiegu programu pozostają tajemnicą, ale już sama lista nazwisk pokazuje, że produkcja stawia na intensywne osobowości i medialny potencjał.

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Oto skład uczestników "Polska Shore"

  • Kamil „Taazy” Mataczyński – influencer, streamer i zawodnik MMA znany z freak fightów; jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników nowej edycji.
  • Amanda Gorońska – uczestniczka „Hotelu Paradise”, wraca do reality show, tym razem w imprezowym formacie.
  • Olga Kot – tiktokerka wyróżniająca się charakterystycznym stylem i aktywnością w mediach społecznościowych.
  • Bilel Gebali – influencer znany z programu „Love Never Lies”, ma już doświadczenie w reality show.
  • Milan Kazimierczak – finalista „Hotelu Paradise”, influencer i zawodnik MMA łączący świat social mediów i sportów walki.
  • Magda Krasoń – influencerka budująca swoją rozpoznawalność w internecie, nowa twarz formatu.
  • Natasza Jakubiec – aktywna w social mediach influencerka, dla której to pierwszy duży telewizyjny projekt.
  • Mateusz Szczepanik – tiktoker i zawodnik MMA, łączy internetową popularność z freak fightami.
  • Sebastian Tokarz – sportowiec i influencer funkcjonujący w świecie social mediów.
  • Laura Chmielewska – influencerka, najmniej ujawniona medialnie uczestniczka nowej ekipy.

Ciekawe, kto z tych młodych ludzi stanie się gwiazdą, a kto zrujnuje karierę udziałem w kontrowersyjnym sow. A może tym razem będzie grzecznie? Na zdjęciach w galerii raczej zapowiada się na "soczyste" treści. 

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