Michał Łojewski nie żyje

Śmierć projektanta była szokiem dla całego środowiska. W sieci pojawiły się dziesiątki wpisów pełnych żalu, wspomnień i podziękowań. Wielu podkreślało, że Łojewski nie tylko kreował modę, ale też wyznaczał nowe kierunki dla całej kreatywnej branży. Klub Twórców Reklamy poinformował o śmierci artysty, publikując pełne emocji oświadczenie:

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Michała Łojewskiego. Jego talent, wrażliwość i wyjątkowa wyobraźnia na zawsze pozostaną inspiracją dla całego środowiska kreatywnego. Składamy szczere kondolencje rodzinie i najbliższym

Na tegorocznej gali oddano mu hołd minutą ciszy. Miał otrzymać nagrodę KTR Hall of Fame – jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży.

Michał porusza się na bardzo szerokim spektrum – jedną ręką realizuje identyfikację historycznych instytucji, a drugą tworzy awangardowe projekty przesuwające granice percepcji

– mówi o Łojewskim ilustratorka Olka Osadzińska.

Projektant, który zmienił język streetwearu

Łojewski był założycielem marki UEG, która na zawsze zapisała się w historii polskiego i światowego streetwearu. Jej znakiem rozpoznawczym stała się surowa, minimalistyczna estetyka. Artysta wierzył w swoje idee do końca – sam ubierał się wyłącznie w projekty własnej marki.

Jego kolekcje często niosły ze sobą głębokie przesłanie. W „56 billion” alarmował o skali konsumpcji i marnotrawstwa w świecie mody, w innych projektach ostrzegał przed skutkami nieodpowiedzialności na drodze. To nie były zwykłe ubrania – to manifesty, które miały zmuszać do myślenia.

Od Warszawy po Tokio

Choć zaczynał w Polsce, szybko zdobył uznanie w Japonii, Azji i na Zachodzie. Jego projekty trafiły do garderób największych gwiazd muzyki. Kendrick Lamar, The Weeknd czy Young Thug nosili jego ubrania na scenie i w teledyskach. Dzięki temu nazwisko Michała Łojewskiego zaczęło funkcjonować w światowym obiegu mody, a jego marka stała się symbolem eksperymentu i odwagi.

