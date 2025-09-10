Pilne! Polski projektant odszedł nagle w wieku 51 lat. Nie zdążył odebrać nagrody za całokształt

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2025-09-10 9:03

Miał być bohaterem wieczoru, gdy podczas Gali KTR 2025 wręczano nagrody dla najwybitniejszych twórców branży kreatywnej. Michał Łojewski – projektant, którego ubrania nosili Kendrick Lamar, The Weeknd i Young Thug – zmarł nagle w wieku 51 lat, dzień przed tym, gdy miał odebrać wyróżnienie KTR Hall of Fame za całokształt twórczości.

Michał Łojewski nie żyje

Śmierć projektanta była szokiem dla całego środowiska. W sieci pojawiły się dziesiątki wpisów pełnych żalu, wspomnień i podziękowań. Wielu podkreślało, że Łojewski nie tylko kreował modę, ale też wyznaczał nowe kierunki dla całej kreatywnej branży. Klub Twórców Reklamy poinformował o śmierci artysty, publikując pełne emocji oświadczenie:

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Michała Łojewskiego. Jego talent, wrażliwość i wyjątkowa wyobraźnia na zawsze pozostaną inspiracją dla całego środowiska kreatywnego. Składamy szczere kondolencje rodzinie i najbliższym

Na tegorocznej gali oddano mu hołd minutą ciszy. Miał otrzymać nagrodę KTR Hall of Fame – jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży.

Michał porusza się na bardzo szerokim spektrum – jedną ręką realizuje identyfikację historycznych instytucji, a drugą tworzy awangardowe projekty przesuwające granice percepcji

– mówi o Łojewskim ilustratorka Olka Osadzińska.

Projektant, który zmienił język streetwearu

Łojewski był założycielem marki UEG, która na zawsze zapisała się w historii polskiego i światowego streetwearu. Jej znakiem rozpoznawczym stała się surowa, minimalistyczna estetyka. Artysta wierzył w swoje idee do końca – sam ubierał się wyłącznie w projekty własnej marki.

Jego kolekcje często niosły ze sobą głębokie przesłanie. W „56 billion” alarmował o skali konsumpcji i marnotrawstwa w świecie mody, w innych projektach ostrzegał przed skutkami nieodpowiedzialności na drodze. To nie były zwykłe ubrania – to manifesty, które miały zmuszać do myślenia.

Od Warszawy po Tokio

Choć zaczynał w Polsce, szybko zdobył uznanie w Japonii, Azji i na Zachodzie. Jego projekty trafiły do garderób największych gwiazd muzyki. Kendrick Lamar, The Weeknd czy Young Thug nosili jego ubrania na scenie i w teledyskach. Dzięki temu nazwisko Michała Łojewskiego zaczęło funkcjonować w światowym obiegu mody, a jego marka stała się symbolem eksperymentu i odwagi.

Nie przegap: Mnóstwo gwiazd na pogrzebie Stanisława Sojki. Monika Olejnik, Muniek Staszczyk i inni oddali mu hołd

Michał Łojewski
22 zdjęcia
Super Express Google News
Marcin Ziębiński nie żyje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki