Polski twórca zgarnął Emmy! Wielki sukces na arenie międzynarodowej

Maciej Kuciara od lat buduje swoją pozycję w świecie cyfrowej sztuki. Pracował przy hollywoodzkich produkcjach, współtworzył teledyski dla Linkin Park, a jego nazwisko przewija się w kontekście największych projektów filmowych i muzycznych. Tym razem doceniła go Amerykańska Akademia Telewizyjna, nagradzając jego autorską animację White Rabbit.

Polak z prestiżową nagrodą Emmy

Projekt, stworzony na platformie Shibuya.film, zachwycił jury nie tylko formą artystyczną, ale i technologiczną rewolucją. Animacja łączy stylistykę anime lat 90. z nowoczesną grafiką i daje widzom unikalną możliwość decydowania o losach bohaterki. White Rabbit opowiada historię Mirai - młodej dziewczyny, która symbolicznie podąża "króliczą norą" w świat sztucznej inteligencji i nowych technologii. To metafora ludzkiej ciekawości, ale i niepewności wobec dynamicznych zmian.

Gala rozdania nagród Emmy była dla Polaka ogromnym przeżyciem. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, jak wygląda spotkanie gwiazd na tym branżowym wydarzeniu oraz czy podchodził do swoich idoli i prosił o selfie.

Na gali nie, dlatego, że ja mam taką zasadę, że na takich eventach nie. Jeżeli się z kimś spotkam tak bardziej randomowo, to jak najbardziej, ale nie lubię podchodzić i że tak powiem być takim fanboyem, czy fangirl. Też myślę, że fakt, że miałem okazję pracować z reżyserami znanymi, z producentami i z kilka interakcji z różnymi aktorami przy tych filmach, przy których pracowałem miałem, no to ten taki starstruck (przyp.red. oszołomiony gwiazdami) element, gdzie po prostu człowiek już ma to za sobą. Myślę, że mam za sobą - powiedział w rozmowie z Aleksandrą Pajewską-Klucznik Maciej Kuciara.

Maciej w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że na gali nie prosił swoich idoli o pamiątkowe zdjęcia. Polski artysta przyznał, że mieszkając w Los Angeles, na co dzień widzi znane osoby, a z niektórymi nawet współpracował.

Widząc aktorów i też jak się mieszka w Los Angeles to się aktorów widzi bardzo często, mimo że są poubierani tak, żeby się poukrywać, no to też po prostu pomaga, żeby nie być taką nadpobudliwą osobą, żeby podchodzić i prosić o selfie. Nie, nie, ja ogólnie, nie wiem, może to jest dobra cecha charakteru albo może nie, ale ja tak raczej staram się przeżywać moment, będąc w tym momencie, niż zrobić sobie selfie - powiedział na zakończenie Kuciara.

Rozmawiała Aleksandra Pajewska-Klucznik

