"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" od lat przyciąga przed telewizory masę wiernych widzów, którzy bacznie śledzą zmagania gwiazd na parkiecie. Jednym z elementów, które sprawiają, że program jest chętnie oglądanym show, są występy wokalne na żywo. Orkiestra oraz wokaliści sprawiają, że na parkiecie dzieje się magia. Niestety w ostatnim odcinku tego zabrakło! Internauci byli oburzeni występami artystów. Według nich nie podołali zadaniu. Wykonania zaprezentowane w show pozostawiały wiele do życzenia.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" utyskują na muzykę w show

Od pierwszych minut najnowszego odcinka fani "Tańca z Gwiazdami" zaczęli zauważać, że coś jest nie tak. Występy wokalistów, którzy mieli dodać magii prezentowanym tańcom, nie spełniły ich oczekiwań. Internauci szybko ruszyli do sieci, aby wyrazić swoje niezadowolenie.

Szala goryczy przelała się podczas występu Aleksandry Filipek i Wojciecha Kuciny, którzy tańczyli cha-chę do piosenki "Señorita" Camili Cabello oraz Shawna Mendesa. Wykonanie artystów zatrudnionych przy produkcji show według widzów bardzo mocno różniło się od tego, co prezentowali zagraniczne gwiazdy.

Najgorsze wykonania piosenek tylko w Polsacie! Cały taniec zszedł na drugi plan, bo uszy mi krwawiły Weźcie tych wyjców co śpiewają... zróbcie coś z nimi... taniec tańcem, fajnie, ale tego rzekomego śpiewu nie dało się i nie da się słuchać. Nie nie zaśpiewam, mieszkam za daleko. Tak znam się - czytamy w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, gdy w "Tańcu z Gwiazdami" pojawiają się kontrowersje dotyczące oprawy muzycznej. Czasami jest to słabe nagłośnienie, innym razem jest to nietypowa interpretacja utworu. Choć zazwyczaj wokaliści prezentują wysoki poziom, to tym razem coś poszło nie tak.

