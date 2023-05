Potworny nietakt w kierunku Agnieszki Woźniak-Starak na antenie TVN. Chodzi o jej zmarłego męża

Sytuacja, do której doszło w poniedziałkowym wydaniu Dzień Dobry TVN nie należała do przyjemnych dla jednej z prowadzących program dziennikarek. Choć Agnieszka Woźniak-Starak musi być przygotowana na podobne tematy, zwłaszcza u progu lata, to widać, że emocje związane ze śmiercią jej męża Piotra Woźniaka-Staraka wciąż są żywe.

Dziennikarka TVN24 mówiła o utonięciach. Woźniak-Starak słuchała statystyk z kamienną miną

Co się wydarzyło? Dagmara Kaczmarek-Szałkow, dziennikarka TVN24 w ramach serwisu informacyjnego przedstawiała ubiegłoroczne i tegoroczne statystyki utonięć w polskich wodach. Dane nie napawają optymizmem. Choć sezon kąpieli wodnych dopiero się rozpocznie, to już mamy pierwsze zdarzenia tego typu. W Bugu utopił się 43-letni mężczyzna, zaś w Zalewie Zegrzyńskim topił się 30-latek. W ubiegłym roku w naszym kraju utonęły aż 444 osoby. Te liczby sprawiają, że służby biją na alarm i zawczasu przypominają o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialna zabawa nad wodą.

"Piłeś - nie płyń" te słowa nie mogły nie zaboleć. Agnieszka Woźniak-Starak starała się ukryć emocje

Dziennikarka przypominała o tym, że nad wodą trzeba być bardzo ostrożnym i absolutnie nie wolno wchodzić do niej pod wpływem alkoholu, bo brawura może kosztować życie. W tym momencie na twarzy Agnieszki Woźniak-Starak pojawił się smutny wyraz, którego nie potrafiła ukryć. Atmosferę podgrzała niechcący Ewa Drzyzga mówiąc: "piłeś - nie płyń", parafrazując słynne powiedzenie "piłeś - nie jedź". Skojarzenie z sytuacją, jaka spotkała męża współprowadzącej narzuca się samo. Piotr Woźniak-Starak zginął tragicznie 18 sierpnia 2019 roku na jeziorze Kisajno w okolicach Giżycka. Wypadł on z łódki w czasie wykonywania manewru i utonął. Poszukiwania ciała trwały 5 dni. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się, że producent był pod pływem alkoholu.

Mimo, że od śmierci producenta minęło już niemal 4 lata, to wydarzenia z tego wakacyjnego wieczoru nadal pozostają w pamięci. Agnieszka Wodniak-Starak wróciła do pracy - prowadzi poranne pasmo w w TVN. Jej życie prywatne wciąż jest tematem plotek, które donoszą, ze prezenterka jest ponownie zakochana. Słychać również pogłoski o zaręczynach. Sama zainteresowana jednak niezwykle chroni swoją prywatność i trudno jej się dziwić. Przezywanie żałoby na oczach całej Polski musiało być bardzo trudne.

