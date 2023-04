Powstanie film o Annie Jantar!? Natalia Kukulska przerywa milczenie. Szczere słowa!

Anna Jantar była jedną z najpopularniejszych piosenkarek lat 70. Do jej hitów tańczyła niemal cała Polska. Niestety, 14 marca 1980 roku wybitna piosenkarka, zginęła w katastrofie samolotu na warszawskim Okęciu. Na płycie lotniska czekała na nią córka, Natalia. Wokalistka niejednokrotnie wspomniała, że nie do końca pamięta swoją mamę, bowiem Kukulska miała zaledwie cztery lata, kiedy jej mama zmarła. Była jurorka "The Voice of Poland" robi jednak wszystko, by pamięć o jej mamie nie zniknęła i bardzo często w swoich mediach społecznościowych publikuje zdjęcia z dzieciństwa.

Film o Annie Jantar? Córka mówi wprost

W rozmowie z portalem Pomponik, Natalia Kukulska odniosła się do plotek o tym, jakoby miałby powstać film odnośnie życia Anny Jantar. Spekulowano bowiem, że film o wybitnej artystce miało nakręcić TVP. Natalia Kukulska zdecydowała się zatem do tego odnieść.

- Nie, nigdy takiego tematu nie było, żebym rozmawiała z TVP o filmie. Może nie marzę, ale nie wykluczam takiej sytuacji. Wstępne rozmowy z TVP nigdy nie miały miejsca – powiedziała Kukulska w rozmowie z portalem Pomponik.

Natalia Kukulska nie mówi "Nie"!

Natalia Kukulska choć nie rozmawiała na razie z TVP o produkcji filmu o życiu jej mamy, to nie wyklucza, że przyszłości taki film powstanie: - Trzymam rękę na pulsie, jeśli taka produkcja kiedyś powstanie, żeby miała ręce i nogi. Chciałabym, aby pomysł był dopracowany, ponieważ boję się, że taki projekt łatwo zepsuć" - powiedziała.

