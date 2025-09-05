Edyta Herbuś całkiem łysa!

Edyta Herbuś to jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Niewątpliwie gwiazda będzie niepokonana w układach choreograficznych jako zawodowa tancerka, ale co z wokalem? Widzowie mogą się przekonać oglądając pierwszy odcinek tej edycji już dzisiaj, o 19:55 na antenie Polsatu.

Nam udało się dotrzeć przedpremierowo do zdjęć z charakteryzacji Herbuś. Musieliśmy przecierać oczy ze zdumienia! Piękna tancerka (i okazjonalnie aktorka) zmieniła się nie do poznania za sprawą makijażu i... łysej głowy! Co prawda to zmiana chwilowa - bo wykonana przy pomocy specjalnego czepka, ale aż trudno uwierzyć że to piękna Edyta.

Edyta Herbuś w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Sama Edyta Herbuś nie była pewna swoich wokalnych umiejętności przed startem programu. Jak niedawno zdradziła - ją samą zaskoczyły jej umiejętności wokalne.

- Nie spodziewałam się przede wszystkim tego, że będę umiała tak czysto zaśpiewać (śmiech) a tak na poważnie. Warto było przekonać się po raz kolejny, ile można wypracować ciężką, solidną pracą. A poza tym, zdziwiłam się też, że bycie mężczyzną tak bardzo mi się spodoba

- mówiła niedawno Edyta Herbuś o udziale w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” ma premierę już dziś wieczorem, a nowe odcinki widzowie mogą oglądać w każdy piątek od 5. września o godz. 19.55 w Polsacie. W nowym sezonie, oprócz Herbuś, zmierzą się między innymi Andrzej Nejman, Natalia Muianga, Krystian Ochman i ulubienica młodzieży - Julka Żugaj.

Oceni ich jury w składzie: Justyna Steczkowska, Małgorzata Walewska, Stefano Terrazzino i Piotr Gąsowski.

