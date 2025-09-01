Prawdziwy kowboj o kulach też daje radę. Tak Olbrychski wraca do zdrowia po operacji

Daniel Olbrychski od dziesiątków lat kojarzy się z największymi dziełami polskiego filmu. "Wszystko na sprzedaż", "Popioły", "Potop", "Ziemia obiecana" - to skromna część tytułów, dzięki którym aktor stał się legendą. Zagrał w ponad 180 produkcjach, zaczynając pod skrzydłami samego Andrzeja Wajdy, współpracując z takimi legendami kinematografii, jak Janusz Morgenstern, Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, Jerzy Antczak, Jerzy Hoffman, Stanisław Bareja, Agnieszka Holland i Krzysztof Kieślowski. W 1970 Olbrychski zaczął występować także w produkcjach zagranicznych, m.in. u Volkera Schlöndorffa, Claude'a Leloucha i Nikity Michałkowa. Jego partnerami na planie były wielkie, międzynarodowe gwiazdy, w tym m.in. Isabelle Hupert, Marina Vlady oraz takie legendy kina jak Burt Lancaster i Simone Signoret. Mimo swoich 80 lat Olbrychski jest aktywny zawodowo, szczególnie często można zobaczyć go na teatralnych deskach.

Tak Olbrychski zadał szyku

Kiedy media obiegły zdjęcia Daniela Olbrychskiego ze szpitala, publiczność wstrzymała oddech. Niedługo potem aktor zaczął się pojawiać się w sytuacjach publicznych o kulach. Krystyna Demska-Olbrychska, żona aktora wyjaśniała, że Daniel Olbrychski przeszedł niedawno planowaną operację i stąd jego obecność w szpitalu.

Daniel rehabilituje się po planowym zabiegu. Wszystko przebiega zgodnie z planem, nic złego się nie dzieje

– uspokajała w rozmowie z "Faktem".

Na najnowszych zdjęciach widać, że Daniel Olbrychski wciąż potrzebuje wsparcia, jakie dają kule. Ale radzi sobie z nimi u boku, niczym prawdziwy kowboj!

Parada gwiazd na widowni

W sobotę, 30 sierpnia 2025 roku rozpoczęły się XXVII Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd, na których Olbrychski był gościem specjalnym. Na wydarzeniu tym co rok spotykają się artyści i pasjonaci jeździectwa. W tym roku rywalizowali w czterech konkurencjach - ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody, powożeniu oraz westernie. Na padoku można było podziwiać m.in. Annę Powierzę, która od dziecka jeździ konno, Henryka Sawkę, Marka Włodarczyka, Macieja "Gleby" Florka, Artura Pontka, Dawida Czupryńskiego, Filipa Antonowicza.

Ich zmaganiom na hipodromie w Książu przyglądali się m.in. Karol Strasburger, Anna Korcz, Marek Siudym, Jacek Rozenek i Emilia Krakowska. Ta ostatnia gwiazda nie zawiodła swoim kolejnym, słynnym kapeluszem!

Olbrychskiemu kule nie przeszkadzają

Wyjątkowym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Art Cup był benefis Daniela Olbrychskiego. Występy aktora pamiętamy m.in. z produkcji historycznych, dramatycznych, w których miał okazję demonstrować m.in. swoją sprawność fizyczną, a czasem umiejętności jeździeckie i miłość do koni. Dziś wielkiego gwiazdora nadal możemy podziwiać na teatralnej scenie, jak i w serialach, "Na dobre i na złe", czy "Na Wspólnej". W tym ostatnim Olbrychski miał szansę pokazać swoje mistrzostwo w jeździe na koniu. Na sobotnim evencie błysnął niczym prawdziwy kowboj, któremu kule absolutnie w niczym nie przeszkadzały - zobacz w naszej galerii zdjęć!

Wśród licznych atrakcji Art Cup znalazły się także pokazy jeździeckie, recitale, a także spotkania ze znanymi artystami, w tym m.in. z Januszem Chabiorem i Sonią Bohosiewicz. Gospodarzem tegorocznej edycji Art Cup było Stado Ogierów Książ w Wałbrzychu; renomowanym ośrodku hodowli koni rasy śląskiej. Pomysłodawcami imprezy o 27-letniej tradycji są Andrzej Sałacki - prezes LKL Lewada oraz dziennikarka Katarzyna Dowbor.

Sonda Z jakich ról znasz Daniela Olbrychskiego? "Potop" "Ogniem i mieczem" "Pan Wołodyjowski"