Na czerwonym dywanie pojawili się twórcy filmu: m.in. reżyserka Olga Chajdas, scenarzysta Emil Płoszajski, autor muzyki – Smolik, a także członkowie obsady: debiutująca na wielkim ekranie Anna Nowak, Jan Peszek, Wiktor Zborowski oraz Włodzimierz Press.

"Dziadku wiejemy!" to familijny film drogi o najważniejszych wartościach w życiu oraz magii wyobraźni, który pokazuje, jak wyjątkowa relacja wnuczki i dziadka może odmienić życie całej rodziny i stać się początkiem niezapomnianej przygody. Ta pełna humoru i ciepła opowieść łączy w sobie ducha "Indiany Jonesa" dla młodego widza z głębokim przesłaniem o radzeniu sobie z emocjami, szczerości i zrozumieniu w kontaktach z dziećmi i nie tylko. A dlaczego "Dziadku, wiejemy!" najlepiej zobaczyć całą rodziną właśnie na dużym ekranie?

– Bo jest coś pięknego we wspólnym przeżyciu – mówi reżyserka, Olga Chajdas. – Bo muzyka Smolika najlepiej brzmi w kinie. Bo kino jest cudowne, a wyjście do niego już jest przygodą. Bo tak się tworzy wspomnienia.

"Dziadku wiejemy!" na ekranach kin w całej Polsce pojawi się 9 maja. I już od dnia premiery film dostępny będzie z audiodeskrypcją. Korzystać z niej można przez aplikacje Audiomovie oraz Kino Dostępne.

Twórcy filmu "Dziadku, wiejemy!"

Rola Jagody jest debiutem dla Anny Nowak. W jej dziadka – Jeremiego wcielił się Jan Peszek, mamę zagrała Agnieszka Grochowska. W pozostałych rolach występują m.in. Michał Majnicz, Włodzimierz Press, Wiktor Zborowski, Sonia Roszczuk, Filip Tkaczyk oraz Klementyna Lamort De Gail. Reżyserką filmu jest Olga Chajdas. Scenariusz wyszedł spod pióra Emila Płoszajskiego. Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek. Producentkami filmu są Małgorzata Małysa i Karolina Galuba z Furia Film. Dystrybucją zajmuje się NEXT FILM. Koproducentami są: moloko film, Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Fale Loki Koki, Moderator Inwestycje, EC1 Łódź – Miasto Kultury, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytut Kultury Miejskiej operator Gdańskiego Funduszu Filmowego, Abstraction Plan, Aneta Graff – Dąbrowska, New Wave Film oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Czeski Fundusz Audiowizualny.

O czym jest film "Dziadku, wiejemy!"?

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok – rusza za nimi także smok.

"Dziadku, wiejemy!" to pełen humoru i ciepła film familijny o najważniejszych wartościach w życiu, przygodach i magii wyobraźni.

Zobacz zdjęcia z uroczystej premiery!