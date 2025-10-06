Premiera filmu o Wojciechu Szczęsnym. Kot z synem, Pisarek z mężem, a Roxie… bez Kevina!

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-06 4:59

Takiej premiery dawno w Warszawie nie było! Film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym przyciągnął tłum gości ze świata sportu i show-biznesu. Na ściance pojawili się m.in. Grzegorz Krychowiak, Łukasz Kadziewicz i Czesław Michniewicz. Błyszczała Marina Łuczenko-Szczęsna u boku męża, a wśród celebrytów brylili Karolina Pisarek z mężem, Tomasz Kot z synem oraz Roksana Węgiel, która tym razem zaskoczyła samotnym wejściem – bez Kevina Mgleja.

  • W Warszawie odbyła się premiera filmu o Wojciechu Szczęsnym, wyprodukowanego przez Amazon Prime Video.
  • Na wydarzeniu pojawili się m.in. Krychowiak, Kadziewicz, Michniewicz, Marina Łuczenko-Szczęsna z mężem oraz plejada gwiazd show-biznesu.
  • Duże emocje wzbudziło pojawienie się Tomasza Kota z synem oraz Roksany Węgiel, której nie towarzyszy mąż. A może Kevin tylko unikał obiektywu?

Film o Szczęsnym – kulisy

Produkcja, przygotowana przez Amazon Prime Video, opowiada o życiu i karierze Wojciecha Szczęsnego – od pierwszych piłkarskich kroków w Polsce, przez trudne momenty w Arsenalu, aż po triumfy w Juventusie i kadrze narodowej. Twórcy nie unikali tematów bolesnych – pojawią się m.in. wątki kontrowersji, kontuzji i napiętych relacji w reprezentacji. Sam bramkarz podkreślał, że chciał, aby widzowie zobaczyli go „bez filtrów” – nie tylko jako sportowca, ale też jako człowieka, męża i ojca.

Sportowa elita na ściance

Premiera przyciągnęła wielu znanych ludzi ze świata sportu. Grzegorz Krychowiak pojawił się w eleganckim, klasycznym garniturze, a Łukasz Kadziewicz postawił elegancka czerń. Były selekcjoner reprezentacji Czesław Michniewicz chętnie pozował fotografom i nie ukrywał, że czeka na odbiór filmu, w którym sam też został wspomniany.

Marina i Wojtek – gwiazdy wieczoru

Największe zainteresowanie budziła jednak para głównych bohaterów wieczoru – Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna. Ona w obcisłej, czarnej kreacji i zjawiskowym makijażu błyszczała przed fotoreporterami, on – w garniturze w prążki, bardziej stonowany, ale w świetnej formie. Małżeństwo nie szczędziło sobie czułości na czerwonym dywanie i chętnie pozowało razem, udowadniając po raz kolejny, że są jednym z najbardziej medialnych i stylowych małżeństw w polskim show-biznesie.

Gwiazdy show-biznesu na ściance

Na premierze nie zabrakło też plejady celebrytów. Karolina Pisarek przyszła z mężem, zapewniając fotoreporterom ujęcia pełne elegancji. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski, uwielbiana para z YouTube’a i Instagrama, zrobili furorę wśród młodszej publiczności. Tomasz Kot zjawił się w towarzystwie swojego syna, co było jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru – obaj wyglądali jak gwiazdorski duet.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła również Roksana Węgiel. 20-latka postawiła na młodzieżowy, buntowniczy look. Na czerwonym dywanie pojawiła się w krótkim czarnym topie odsłaniającym brzuch, do którego dobrała jeansy z szerokimi nogawkami i skórzaną ramoneskę. Całość dopełniał mocny makijaż i pewność siebie, z jaką pozowała fotoreporterom. Jej stylizacja była jednym z najodważniejszych wyborów tego wieczoru i świetnie kontrastowała z bardziej eleganckimi kreacjami innych gwiazd.

