Roxie Węgiel z gołym brzuchem, Marina w czarnej mini. Gwiazdy na premierze filmu o Szczęsnym

W niedzielę Wojciech Szczęsny bronił bramki Barcelony w bardzo trudnym meczu La Liga z Sevillą (1:4), a już kilkanaście godzin później wylądował w Polsce. W poniedziałek (6 października) ujrzał światło dzienne dokument "Szczęsny" przygotowany przez Amazon Prime Video. To szczery, momentami bolesny portret bramkarza Barcelony – nie tylko sportowca, lecz także męża, ojca i syna. Premiera głośnego filmu w Warszawie cieszyła się dużym zainteresowaniem, mimo że spora część jego kolegów przebywa akurat na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Katowicach.

Robert Lewandowski przyleciał do Polski. Ukrywają problemy zdrowotne? To nie umknęło uwadze [GALERIA]

Roxie Węgiel, Marina i reszta gwiazd na premierze filmu "Szczęsny"

Szczęsny przyleciał do Polski w towarzystwie Roberta Lewandowskiego, ale ten nie mógł towarzyszyć klubowemu koledze podczas wyjątkowego wieczoru ze względu na obowiązki reprezentacyjne. Nie oznacza to, że podczas premiery 35-latek był osamotniony. Wręcz przeciwnie - bramkarzowi towarzyszyli najbliżsi z żoną Mariną Łuczenko-Szczęsną i bratem Janem Szczęsnym na czele. Marina na tę specjalną okazję przygotowała dopasowaną czarną sukienkę mini, która doskonale podkreślała jej sylwetkę.

Oczywiście nie zabrakło także gwiazd. Od razu po wejściu uwagę przykuła wokalistka Roxie Węgiel, która nie pierwszy raz zachwyciła kreacją. Tym razem 20-latka postawiła na drapieżną skórzaną kurtkę, pod którą miała tylko czarny top. Całość uzupełniły klasyczne jeansy i czarne buty, a także torebka od znanego projektanta w tym kolorze. Poza nią, na pokazie pojawili się m.in. Karolina Pisarek i jej mąż Roger Salla, a także Tomasz Kot z synem. Więcej zdjęć gwiazd z premiery filmu "Szczęsny" znajdziesz w galerii.

Wojciech Szczęsny blisko wpadki na premierze swojego filmu. Wziął nogi za pas