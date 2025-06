Probierz przejdzie do historii jako najlepiej ubrany trener! "Drużynie nie szło, ale styl trzymał poziom"

Michał Probierz: najlepiej ubrany trener w historii polskiej reprezentacji?

Michał Probierz w gość gęstej atmosferze "zrezygnował" z prowadzenia polskiej kadry piłki nożnej. Po awanturze z Robertem Lewandowskim i przegranej w meczu z Finlandią raczej inne opcje nie wchodziły w grę.

A jeśli o grze mowa, to ta w wykonaniu reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza była raczej... kiepska. W przeciwieństwie do jego stylizacji. Jeśli trener czymś się wyróżnił, poza konfliktem z Lewandowskim, to z pewnością swoim zamiłowaniem do eleganckich, trzyczęściowych garniturów, modny krojów i stylu brytyjskiego dżentelmena. Zapytaliśmy polskie miłośniczki mody o jego styl i nie miały żadnych wątpliwości - to najlepiej ubrany trener w historii reprezentacji Polski!

Ekspertki modowe są jednomyślne na temat stylu Michała Probierza

- Michał Probierz zawsze wyglądał jakby właśnie wyszedł z planu czarno-białego filmu – klasyczny płaszcz, idealnie dobrany garnitur, zero przypadków. Zamiast modowych eksperymentów, wybierał sprawdzoną elegancję: stonowane kolory, wyczucie proporcji i odrobinę minimalistycznego szyku. Nawet gdy drużynie nie szło, jego styl trzymał wynik.

- powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Ada Fijał, aktorka i jedna z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie.

- Michał Probierz to selekcjoner, który od początku swojej kadencji przyciągał uwagę nie tylko decyzjami boiskowymi, ale również nienagannym stylem. Zawsze ubrany adekwatnie do sytuacji – niezależnie, czy prowadził drużynę z ławki trenerskiej, czy uczestniczył w oficjalnych wydarzeniach – wyróżniał się elegancją, schludnym wyglądem i dbałością o detale. Klasyka męskiej mody w jego wydaniu zyskiwała nowoczesny sznyt, a jego styl był spójny, konsekwentny i ponadczasowy. Z pewnością zapamiętamy go jako najlepiej ubranego selekcjonera w historii polskiej piłki

- powiedziała nam z kolei Dorota Goldpoint, projektantka mody, która ubiera między innymi obecną pierwszą damę - Agatę Dudę.

Polscy trenerzy często są na świeczniku i niektórzy swoim strojem przyciągali uwagę. Przed Probierzem często mówiło się o eleganckim, choć jednak mocno zachowawczym stylu Adama Nawałki. Zwracano też uwagę na ubiór Franciszka Smudy, który na przeciwległym modowym spektrum - zwykle występował w dresach.

