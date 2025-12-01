Protest pod Belwederem z udziałem Szczepkowskiej. Aktorka uderza w Karola Nawrockiego

Aktorka od lat nie ukrywa swoich poglądów i chętnie zabiera głos w sprawach publicznych. Tym razem pojawiła się na proteście, aby wyrazić sprzeciw wobec polityki prezydenta, zwłaszcza w obszarze związanym z bezpieczeństwem i relacjami z rządem. Jej udział w wydarzeniu był wcześniej zapowiadany, a po zgromadzeniu wywołał wielką dyskusję w sieci!

Joanna Szczepkowska uderza w Karola Nawrockiego

Joanna Szczepkowska już wcześniej publikowała w mediach społecznościowych krytyczne komentarze pod adresem Karola Nawrockiego. Podkreślała w nich, że decyzje dotyczące służb specjalnych, w tym odmowa przyznania awansów i odznaczeń funkcjonariuszom, odbiera jako brak szacunku wobec instytucji państwa. Według aktorki takie działania osłabiają autorytet urzędu prezydenta i rodzą pytania o bezpieczeństwo kraju.

To, co wyprawia z naszymi służbami specjalnymi, odmawiając i nominacji oficerskich, i odznaczeń zasłużonym za zasługi w zwalczaniu aktów dywersji, to jest jawny brak szacunku dla państwa i służb i naruszanie naszego bezpieczeństwa. To jest też szyderstwo z urzędu prezydenta. Prawdopodobnie zresztą właśnie to się podoba kibolskim środowiskom. Wojna, jaką wytoczył rządowi, to jest agresja na teren konstytucji. Współpraca jest jego konstytucyjnym obowiązkiem. Nawet jeśli powtarzam to, co już pisałam, będę pewnie pisać to samo jeszcze wiele razy - pisała Szczepkowska w mediach społecznościowych.

W swoich wpisach zaznaczała również, że konstytucja obliguje prezydenta do współpracy z rządem, niezależnie od politycznych sympatii. Jej zdaniem trwający konflikt polityczny szkodzi państwu, a obywatelom pozostawia poczucie chaosu i niepewności. Aktorka zapowiadała, że będzie powracać do tego tematu tak długo, jak uzna to za konieczne.

Nic więc dziwnego, że gdy Fundacja Wspólnie Do Demokracji zaprosiła ją do udziału w proteście, Szczepkowska przyjęła zaproszenie. Wyjaśniała, że nie stoi za organizacją wydarzenia i nie chce przypisywać sobie roli liderki, a jedynie skorzystać z okazji, by publicznie wyrazić swój sprzeciw. Demonstracja odbyła się 29 listopada 2025 roku w południe i zgromadziła grupę osób krytycznych wobec działań prezydenta.

Spotkanie pod Belwederem organizuje Fundacja Wspólnie Do Demokracji. Ja jestem tam zaproszona i oczywiście powiem kilka zdań, a może więcej, jeśli będzie czas. Nie chcę natomiast zabierać rzeczywistym organizatorom zasług organizacji - napisała jakiś czas temu w sieci.

Zdjęcia spod Belwederu szybko trafiły do internetu, wywołując skrajne reakcje. Część internautów dziękowała aktorce za odwagę i konsekwencję, inni zarzucali jej przesadną aktywność polityczną i sugerowali, że powinna skupić się wyłącznie na pracy artystycznej.

Kiedy ta kobieta przestanie się popisywać? - napisał jeden z internautów.

