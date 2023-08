Przerażający widok na grobie Kaliny Jędrusik. Mogiły przykryte foliami. Co dzieje się na Starych Powązkach?

Odwiedzając Stare Powązki w Warszawie, wiele wycieczek udaje się w na początku do Alei Zasłużonych, które znajdują się na tyle Katakumb. Obecnie ta część cmentarza jest w remoncie i nie zobaczymy grobów wielu znanych i cenionych Polaków. Postawiono tam rusztowania, a groby przykryto foliami. Wszystko po to by się nie pobrudziły. Ekipa remontowa czyści elewację zabytkowego muru. Prace prowadzi Fundacja Stare Powązki. Obecnie czyszczona jest ściana od grobu przedwojennej gwiazdy kina Jadwigi Smosarskiej do seksbomby PRL Kaliny Jędrusik i jej męża Stanisława Dygata. W dalszej kolejności zasłonięte zostaną także pozostałe groby znajdujące się W Alei Zasłużonych, czyli aż do Władysława Reymonta. Może to potrwać nawet do października. Zafoliowane zostaną m.in. groby Jerzego Połomskiego, Bogusława Kaczyńskiego i Wojciecha Młynarskiego.

Pierwsza część renowacji to także remont posadzki wewnątrz katakumb. Pod foliami znajdują się obecnie także groby takich osób jak: pisarka Maria Dąbrowska, poeta Kazimierz Wierzyński, czy prezydent Ignacy Mościcki. - Tegoroczne prace finansowane są w większości przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - poinformowała nas Fundacja Stare Powązki.

Na Cmentarzu Powązkowskim trwają także inne prace remontowe. Zasłonięty jest także grób Bolesława Prusa, który znajduje się w innej części Starych Powązek.

