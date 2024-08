Co się stało?

Eugeniusz Bodo, a tak naprawdę Bohdan Eugène Junod urodził się 28 grudnia 1899 roku w Genewie. Był jednym z bardziej znanych polskich aktorów, reżyserów, producentów filmowych czy piosenkarzy.

Bodo rozpoczął karierę jako piosenkarz oraz aktor teatralny. Po pary latach przeniósł się na ekran, gdzie zdobył wielką popularność. Zagrał pamiętne role filmowe, które do dziś zachwycają niejednego kinomana.

Jak zginął Eugeniusz Bodo? Jego śmierć przez lata owiana była tajemnicą

Eugeniusz Bodo zmarł nagle. Wiele osób snuło teorie spiskowe na temat jego śmierci. O szczegółach odejścia wielkie aktora rozpisuje się portal naszahistoria.pl, gdzie przeczytać można Eugeniusz, chcąc opuścić okupowany Lwów, wybrał dość niefortunną drogę. Bodo podjął decyzję o posiadaniu szwajcarskiego paszportu. Niestety miało to spowodować podejrzenia ze strony enkawudzistów. Według nich posiadanie aż dwóch paszportów wskazuje na działalność szpiegowską.

Enkawudziści postanowili zmusić Eugeniusza do przyznania się do tego, że szpieguje - tortury trwały ponad dwa lata. Bodo zmarł 7 października 1943 roku w łagrze w Kotłasie pod Archangielskiem. Został pochowany w zbiorowym grobie. Jako przyczynę śmierci podano gruźlicę płuc. W czasach PRL-u, ze względów politycznych, głoszono fałszywą wersję, zgodnie z którą Bodo miał zostać rozstrzelany przez Niemców po ich wkroczeniu do Lwowa.

18 października 1991 roku został zrehabilitowany przez rosyjskie władze na podstawie artykułu 3 Ustawy Federacji Rosyjskiej "O Rehabilitacji Ofiar Politycznych Represji". 2 października 2011 rokuw Kotłasie na cmentarzu Makaricha odsłonięty został pomnik, który był symboliczną mogiłą artysty. Symbolicznym grobem jest mogiła na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 74-3-7).

