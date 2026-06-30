Przyspieszony kurs dorosłości, czyli podsumowanie VII edycji projektu SamoDZIELNI

Program, który przygotowuje młodych do samodzielności

Zwieńczenie wielomiesięcznej pracy, kilkudziesięciu godzin warsztatowych i weekendowych zjazdów w Warszawie uświadomiło wszystkim zgromadzonym, jak imponującą drogę przeszli uczestnicy. Ten flagowy projekt Fundacji PFR zaoferował wkraczającej w dorosłość młodzieży intensywny, przyspieszony kurs dorosłości. Harmonogram zajęć obejmował szerokie spektrum praktycznych kompetencji. Uczestnicy zgłębiali tajniki pisania CV, mierzyli się z trudami rozmów rekrutacyjnych i planowali wydatki związane z pierwszym mieszkaniem. Kolejne etapy programu obfitowały w naukę zarządzania budżetem domowym, oszczędzania, zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej, aż po sztukę świadomej autoprezentacji i etyczne wykorzystywanie sztucznej inteligencji.

Samo zgłoszenie się do tego programu jest pewnym rodzajem odwagi. Tej odwagi Wam nie zabrakło. Do dzisiaj jesteście nazywani uczestnikami tego programu. Ja was od dzisiaj będę nazywał ambasadorami. Do dzisiaj czerpaliście wiedzę. Od jutra tak naprawdę jak wrócicie do swoich miejscowości, będziecie szerzyć tę wiedzę, że taki program jest dostępny i żeby ludzie z chęcią w Waszym wieku do tego programu się zgłaszali

– mówił Mariusz Jaszczyk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju podczas wydarzenia.

Polecamy: Od mocnych stron do pierwszej pracy. Półmetek VII edycji SamoDZIELNYCH

Od warsztatów po praktyczne umiejętności zawodowe

Projekt integruje uczestników z pracownikami i wolontariuszami Grupy Kapitałowej PFR. Ogromne zaangażowanie mentorów i ekspertów dzielących się prywatnym czasem oraz rynkowym doświadczeniem sprawia, że absolwenci robią pewniejszy krok w stronę przyszłości.

Bez wątpienia projekt Samodzielni to przede wszystkim wolontariusze. To ważny filar tego projektu. To wolontariat kompetencyjny, który jest wyjątkowym wolontariatem, bo łączy dzielenie się wiedzą ekspercką, doświadczeniem z budowaniem relacji, budowaniem zaufania. To jest. Może tak. Bardzo się cieszymy, że w naszej firmie w grupie Kapitałowej PFR są pracownicy, którzy poświęcają swój czas prywatny, ale również mają dużą wrażliwość na drugiego człowieka

– dziękowała Dominika Szczepłek, Członkini Zarządu Fundacji PFR.

Symbolicznym wiatrem w skrzydła na nowej ścieżce zawodowej i życiowej było zaproszenie wyjątkowego gościa, Przemysława Świercza, odznaczonego Srebrnym Krzyżem za zasługi Prezydenta RP, utytułowanego sportowca i trenera mentalnego. Podzielił się on z młodzieżą osobistą i poruszającą historią o motocyklowej wyprawie do Norwegii, tragicznym wypadku oraz determinacji, która zaprowadziła go do sportowych sukcesów w ampfutbolu. Ta opowieść idealnie pokazała, jak radzić sobie w obliczu trudności, a porażki traktować jako cenne lekcje.

Certyfikaty to dopiero początek

Odebranie certyfikatów nie oznacza zakończenia działań. Nowa przygoda zawodowa uczestników nabiera tempa. Przed absolwentami stoi otwarty rynek i konkretne możliwości praktyczne. Dzięki dodatkowemu finansowaniu i zaangażowaniu spółki ICG Polska młodzież zrealizuje wybrane kursy zawodowe wspierające ich predyspozycje i aspiracje.

Jako grupa finansowa działająca globalnie na praktycznie wszystkich kontynentach, rozumiemy, że podstawą dobrych inwestycji jest finansowanie potencjału. Dlatego nasze programy w obszarze CSR koncentrują się na zagadnieniach związanych z odkrywaniem potencjału i jego wspieraniem. To są nie tylko projekty inwestycyjne, ale również ludzie, więc liczymy na to, że wspomagany przez nas potencjał będzie dobrze wykorzystany i w przyszłości zaprocentuje wynikami zarówno dla uczestników Programu SamoDZIELNI, jak i dla całej gospodarki

– opowiadał Bartlomiej Vytlacil, Prezes ICG Polska.

Niezwykle istotnym elementem wsparcia są płatne staże zawodowe. Kolejny, już czwarty rok z rzędu w tym aspekcie projektowi towarzyszy Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego, która nie tylko gości uczestników oraz ich opiekunów na czas weekendowych zjazdów w Warszawie, ale też zapewnia miejsca stażowe. W branży hotelarskiej stabilne doświadczenie zdobyło już 21 alumnów.

SamoDZIELNI są dla młodzieży, wchodzącej w dorosłe życie, autentyczną trampoliną rozwojową. Oferując stabilne zatrudnienie, bezpieczne warunki materialne oraz merytoryczną opiekę mentorów, redukujemy niepewność jutra, która tak często im towarzyszy. Przekształcamy ich życiowy start z pozycji defensywnej w przewagę rynkową – wyposażamy ich w doświadczenie i niezależność pozwalające na samodzielne kształtowanie własnej przyszłości. A my jako PHH zyskujemy zmotywowanych i przeszkolonych pracowników. Lojalność osób, które przeszły tę ścieżkę, ma bezpośrednie odzwierciedlenie w standardach obsługi naszych gości

– mówiła Monika Niewczas, Wiceprezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

Staże otwierają drogę do pierwszej pracy

Nowością w siódmej edycji jest dołączenie do grona partnerów firmy PESA Bydgoszcz, która otwiera drzwi do kariery poza hotelarstwem, oferując zdobywanie pierwszych szlifów w dużych strukturach organizacyjnych na stanowiskach związanych z finansami, logistyką i techniką.

Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom odwagi, wytrwałości oraz podjęcia ważnego kroku w kierunku rozwoju zawodowego, jakim jest udział w projekcie SamoDZIELNI. W PESA Bydgoszcz oferujemy Wam możliwości rozwoju w wielu obszarach – od techniki, po planowanie, budowę pojazdów, logistykę i zarządzanie jakością. Jako organizacja o rozbudowanej strukturze stwarzamy przestrzeń do budowania różnorodnych ścieżek kariery. Liczymy, że w przyszłości będziemy mieli okazję powitać Was w naszych zespołach

– podkreśliła Magdalena Truszkowska, Dyrektor Działu Personalnego PESA Bydgoszcz.

Trudno wyobrazić sobie sprawną realizację tak dużego przedsięwzięcia, gdyby nie bezcenne wsparcie życzliwych ludzi, instytucji, zaangażowanie stałych i nowych wolontariuszy w ramach wolontariatu kompetencyjnego oraz medialne zasięgi dziennika Super Express, który towarzyszy projektowi od pięciu lat.

Życzę Wam, abyście pamiętali, że zamknięte drzwi nie oznaczają końca drogi. Czasem są jedynie sygnałem, że warto poszukać nowej ścieżki. Nie zniechęcajcie się niepowodzeniami, bo to właśnie wytrwałość często prowadzi do sukcesu. Mam nadzieję, że oprócz nowych umiejętności i doświadczeń zabieracie ze sobą także wiarę we własne możliwości. Bądźcie otwarci na ludzi i szanse, które pojawią się na Waszej drodze. Wśród nich znajdą się osoby, które wesprą Was dobrym słowem, podzielą się doświadczeniem i pomogą zrobić kolejny krok. Korzystajcie z tych możliwości, wierzcie w siebie i odważnie podążajcie za swoimi marzeniami

– Anna Sobota, Wiceprezes ZPR Media Film & TV SA, Dyrektor Biura Reklamy TIME S.A.

Dumą napawa również wsparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które obejmuje każdą edycję programu swoim patronatem honorowym, dostrzegając ogólnopolską wagę tego ważnego społecznie programu. Certyfikaty zostały wręczone, a tegoroczni absolwenci wracają z nowymi pokładami odwagi, uśmiechem i mocnymi kartami, by rozdysponować je według własnych, mądrych zasad.

Więcej informacji: fundacjapfr.pl/samodzielni