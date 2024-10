"Pytanie na śniadanie" pozazdrościło Polsatowi? Nowe studio TVP zachwyca! Ujawniamy tajemnice

"Pytanie na śniadanie" zmienia studio po piętnastu latach! Telewizja Polska postanowiła, że PNŚ będzie realizowany z nowego studia, które mieści się na trzecim piętrze świeżo powstałej hali zdjęciowej przy siedzibie głównej telewizji na ulicy J.P. Woronicza w Warszawie. To nie wszystko, bo oprócz przestronnych pomieszczeń, ekipa TVP będzie miała możliwość zagospodarowania przestrzeni na dachu - jako studio plenerowe. I choć tego ostatniego przez kilka najbliższych miesięcy raczej nie doświadczymy, z uwagi na coraz niższe temperatury, to dziennikarka "Super Expressu" miała okazję podejrzeć nowe studio na miejscu. Warto dodać, że był to pokaz przedpremierowy, bo widzowie odświeżoną formułę "Pytania na śniadanie" zobaczą dopiero 12 października na antenie TVP2. Co udało nam się ustalić? Budowa obiektu ma powierzchnię 20 tys. metrów kwadratowych i znajdują się w nim dwie duże hale oraz cztery mniejsze. Największa ma powierzchnię 1350 m2, a druga - 1150 m2. Kolejne cztery to powierzchnia około 550 m2 każda. Budowę rozpoczęto jeszcze "za czasów Jacka Kurskiego", w 2022 roku, a ukończono pod koniec sierpnia 2024 roku. Samo studio PNŚ obejmuje 550 m2 powierzchni. Szczegóły poniżej.

"Pytanie na śniadanie". Nowe studio, czołówka i oprawa muzyczna

W TVP zapowiadają, że nowe studio "Pytania na śniadanie" to nie wszystko, bo czeka nas też nowa czołówka, oprawa muzyczna i liczne nowości programowe. – Za tą metamorfozą stoją ogromne pokłady nowej, pozytywnej energii, którą pragniemy podzielić się z widzami – deklarują twórcy programu. Jak czytamy w komunikacie, 550 metrów kwadratowych powierzchni, nowoczesny wystrój, najnowsze technologie wizualne, imponujący park oświetleniowy, a także taras widokowy pełniący funkcję ogrodu i studia plenerowego… "Pytanie na śniadanie" przechodzi wielką metamorfozę.

– Nowe studio „Pytania na Śniadanie” to nowoczesna, podążająca za trendami przestrzeń z harmonijnym klimatem i jasną, naturalną paletą barw – podkreśla Regina Wolnicka, autorka nowej scenografii porannego programu Dwójki. – Inspiracje przyjazną odmianą minimalizmu i ideą „slow life” odnajdziemy m.in. w naturalnych materiałach, miękkich w formie meblach, nieregularnych obłych kształtach i organicznych dodatkach - dodaje.

Nowa czołówka "PnŚ" została zrealizowana m.in. na Podhalu, nad Bałtykiem, w Warszawie i Polsce centralnej. Wystąpili w niej również widzowie i sympatyczny porannego programu Dwójki. – To przedstawiciele różnych grup wiekowych, do których adresowane jest „Pytanie na Śniadanie”, a także symboliczni bohaterowie segmentów i cykli składających się na program – mówi Kamil Staszczyszyn, odpowiedzialny za reżyserię czołówki. Zmieni się również oprawa muzyczna, a kompozycje i partie wokalne stworzyła nominowana do Fryderyków, ceniona wokalistka Monika Mimi Wydrzyńska.

Nowe programy w TVP. "Pytanie na śniadanie" szykuje niespodzianki dla widzów

W jesiennej odsłonie "Pytania na śniadanie", jak zapowiadają twórcy, nie zabraknie zarówno nowości, jak i dobrze znanych widzom, popularnych cykli.

- Magdalena Różczka – w cyklu rozmów o rodzicielstwie zastępczym – opowie o miłości, która odmienia życie. Nie zabraknie rozmów międzypokoleniowych z udziałem temperamentnych „silversów” pod przewodnictwem Teresy Godlewskiej. W międzypokoleniowej wymianie poglądów weźmie też udział najmłodszy członek zespołu „Pytania na Śniadanie” – nastoletni Tymek Gliszczyński. O niezwykłych zwyczajach zwierząt opowie charyzmatyczny przyrodnik oraz podróżnik Łukasz Bożycki. Magdalena Schejbal – w cyklu „Pokochaj mnie” – z oddaniem i pasją będzie prezentować kolejne wspaniałe czworonogi czekające na kochających opiekunów. Jakub Tylman zaprosi widzów w fascynującą podróż po magicznym świecie literatury dziecięcej i młodzieżowej. Ulubieniec widzów, wirtuoz botaniki, dr Artur Zagajewski podzieli się tajemnicami świata roślin. Do zespołu dołączą też dziennikarze newsowi znani z TVP Info. To dzięki nim widzowie „Pytania na Śniadanie” codziennie otrzymają pakiet najświeższych informacji z kraju i ze świata - czytamy w komunikacie TVP

Oczywiście nie zabraknie słynnej kuchni "PNŚ" czy gwiazdorskiego "Czerwonego Dywanu". W sobotę, 12 października, premierowi pojawi się na nim Jann, wokalista, który zyskał popularność za sprawą polskich preselekcji do konkursu Eurowizja i rozkochał w sobie publiczność, choć ostatecznie nie reprezentował naszego kraju.

Sobotnie wydanie programu prowadzą Klaudia Carlos i Robert El Grendy. W gronie gospodarzy „Pytania na Śniadanie” jesienią tradycyjnie zobaczymy także: Katarzynę Dowbor i Filipa Antonowicza, Beatę Tadlę i Tomasza Tylickiego, Joannę Górską i Roberta Stockingera, Katarzynę Pakosińską i Piotra Wojdyło.

Ujawniamy tajemnice "Pytania na śniadanie". Sztuczne owoce i książki-atrapy

Przy okazji wizyty naszej dziennikarki w nowym studiu "Pytania na śniadanie", nie mogliśmy nie zajrzeć także tam, gdzie zwykle telewizyjne kamery nie wędrują. Odkryliśmy na przykład, że w kuchni śniadaniówki owoce i warzywa są... sztuczne. Na półkach rozłożono też książki-atrapy. Reszta scenerii jest jednak jak najbardziej magiczna. Zresztą, chyba nie musimy przekonywać, po prostu zobaczcie naszą galerię, tylko w "Super Expressie", i oceńcie sami.

