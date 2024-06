Musicie to zobaczyć

W 2024 roku w Polsce Dzień Ojca obchodzony jest po raz 59. Pierwszy raz to święto w polskim kalendarzu pojawiło się w roku 1965. Z roku na rok Dzień Ojca w naszym kraju staje się coraz bardziej popularny. Obchodzony jest w żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach, a przede wszystkim w naszych sercach. Dzień Ojca w Polsce zawsze wypada 23 czerwca. O swoich tatach tego dnia pamiętają także celebryci. Część z nich ma ojców równie sławnych lub nawet sławniejszych niż oni sami. Wśród słynnych ojców słynnych dzieci są m.in.: Grzegorz Markowski, Andrzej Grabowski, Jan Frycz, Jan Englert czy Krzysztof Cugowski. Z okazji Dnia Ojca przygotowaliśmy specjalną zabawę. My wskazujemy ojca, a Wy jego dziecko. Rozwiąż QUIZ Dzień Ojca. Słynni ojcowie słynnych dzieci: Grzegorz Markowski, Andrzej Grabowski, Jan Frycz i inni.

QUIZ Dzień Ojca. Słynni ojcowie słynnych dzieci: Markowski, Grabowski, Frycz Pytanie 1 z 15 Grzegorz Markowski ma słynną córkę o imieniu: Paulina Ewelina Patrycja Dalej

