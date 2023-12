Okropna przypadłość Dody! Na to samo cierpi mąż Mai Bohosiewicz

QUIZ o piosenkach Ich Troje dla prawdziwych fanów

Początek lat 2000 w Polsce to czas rozkwitu kariery zespołu Ich Troje. Michał Wiśniewski (51 l.), Jacek Łągwa (54 l.) i Justyna Majkowska (46 l.) podbijają radiowe listy przebojów. Równocześnie zyskują tyle samo fanów, co krytyków ich twórczości. Trudno się dziwić... Utwory Ich Troje nie grzeszą głębokimi tekstami czy robiącą wrażenie skomplikowaną warstwą muzyczną. Wprost przeciwnie - są proste, ale dzięki temu wpadają w ucho tysiącom fanów w całej Polsce.

Na przestrzeni lat w zespole zmienia się skład. Magda Femme (52 l.) odchodzi jako pierwsza wokalistka. W tej roli zastępuje ją Justyna Majkowska i to właśnie z jej wokalem zespół przeżywa swój złoty okres. Powstają w tym czasie największe hity Ich Troje, które królują później ja wszystkich szkolnych dyskotekach początku lat 2000. Na ich liście znajdują się m.in. "Powiedź", "A wszystko to...", "Zawsze z Tobą chciałbym", "Wypijmy za to".

Jak dobrze ich teksty utkwiły ci w pamięci? Sprawdź w naszym quizie, czy pamiętasz je wszystkie!

QUIZ o piosenkach Ich Troje. Tylko największy fan będzie miał 10/10 Pytanie 1 z 10 To najbardziej znany utwór Ich Troje. Rozpoczyna się od słów "Powiedz, powiedz czemu" i nosi tytuł: "Powiedz" "Nie jesteś sam" "Nie kochasz" Dalej

