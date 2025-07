Radek Liszewski trafił do szpitala. Gwiazdor disco-polo pokazał zdjęcie z łóżka i zaniepokoił fanów

Zaniepokojeni fani Radka Liszewskiego przecierają oczy. Lider zespołu Weekend – znany z przeboju „Ona tańczy dla mnie” – trafił do szpitala! Artysta sam opublikował zdjęcie ze szpitalnego łóżka, ale nie zdradził, co mu dolega. Internauci nie musieli jednak długo czekać – dziennikarze dotarli do nieoficjalnych informacji. I wszystko stało się jasne...