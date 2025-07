A jednak! Krzysztof Ibisz znika z anteny. Wielkie zmiany w Polsacie. Wiemy, kto go zastąpi

Krzysztof Ibisz to największa gwiazda Polsatu. Widzowie nie wyobrażają sobie stacji bez niego. I spokojnie! Nadal będziemy mogli oglądać go w kilku programach. Wiecznie młody prezenter prowadzi przecież "Taniec z Gwiazdami", teleturniej "Awantura o kasę" i przeprowadza wywiady z gwiazdami w talk show kobiecej stacji Polsat Cafe - "Demakijaż". I chyba tyle mu już wystarczy, bo, jak dowiedział się "Super Express", Krzysiu poprosił szefów o to, by nie musieć prowadzić kolejnej edycji porannego show stacji "Halo, tu Polsat". "Super Express" informował o tym już w kwietniu. Wtedy sam Edward Miszczak zabrał głos i zapewniał, że Ibisz nie znika z anteny. No bo przecież nie znika. Jasno mówimy przecież, że chodzi tylko o program "Halo, tu Polsat". Po co ta panika.

Przygotowania do programu trwają długo. Krzysztof jest zajęty innymi produkcjami. Trudno mu to pogodzić. A chciałby też spędzać czas z rodziną

- mówi nasz informator.

Kto zastąpi Krzysztofa Ibisza?

I tu potwierdza się kolejna informacja "Super Expressu". Jak bowiem informowaliśmy już w kwietniu, na miejsce Ibisza dyrektor programowy Edward Miszczak (70 l.) wytypował Tomasza Wolnego (44 l.), byłego prezentera "Pytania na śniadanie" i "Panoramy". Widzowie Polsatu pokochali go po udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Od tygodni trwają spekulacje, kto będzie prowadził z nim śniadaniówkę. Mówiło się o przetasowaniu par i o tym, że do programu na stałe dołączy Marcelina Zawadzka (36 l.). Nasze informacje są jednak inne.

Jak dowiedział się "Super Express", Tomasz Wolny ma poprowadzić program "Halo, tu Polsat" razem z Idą Nowakowską (34 l.).

Jest tylko jeden problem. Po rezygnacji Ibisza z "Halo, tu Polsat" bez dodatkowej pracy może zostać Paulina Sykut (44 l.), która w programie tworzyła z nim parę... Na szczęście nadal może prowadzić prognozę pogody.