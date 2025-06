Radykalny ruch produkcji "Klanu". Chodzi o Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Na liście też Stockinger, Trojanowska i Grabarczyk!

Na produkcję "Klanu" padł blady strach i przystąpili do działania. Rak Grażynki (Małgorzata Ostrowska-Królikowska, 61 l.) to początek wyzwań aktorskich dla weteranów serialu. "Super Express" dowiedział, że to pokłosie odejścia Barbary Bursztynowicz (71 l.). Zaistniało ryzyko, że inni pójdą w jej ślady! Dlatego produkcja serialu "Klan" zdecydowała się na radykalny ruch. Na liście są też Tomasz Stockinger, Izabela Trojanowska i Andrzej Grabarczyk.