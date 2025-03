Rafał Maserak od lat tańczy z największymi polskimi gwiazdami i ma na swoim koncie wiele sukcesów w programie "Taniec z Gwiazdami". Jego doświadczenie sprawia, że doskonale wie, kto ma szansę zabłysnąć na parkiecie. W wywiadzie dla "Super Expressu" tancerz zdradził, że jedną z osób, które chętnie widziałby w roli swojej uczestniczki show, jest właśnie Doda. Zdaniem tancerza Doda mogłaby stać się jedną z najbardziej widowiskowych uczestniczek w historii "Tańca z Gwiazdami". Jej dotychczasowe występy na scenie pokazują, że nie boi się wyzwań i potrafi stworzyć niesamowite show. Ponadto jej znana z uporu i perfekcjonizmu osobowość idealnie pasuje do formatu, w którym liczy się ciężka praca i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

Choć Doda uwielbia sceniczne wyzwania, do tej pory nie brała udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Nie oznacza to jednak, że nie interesuje się tym formatem. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że podziwia uczestników za ich ciężką pracę, ale sama na razie nie czuje tego, by wziąć udział w show. Niedawno pojawiła się jednak na widowni popularnego programu Polsatu.

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o tym, że producenci programu chętnie widzieliby ją w kolejnej edycji. Widzowie od lat spekulują, jak poradziłaby sobie na parkiecie i z jakim tancerzem mogłaby stworzyć duet. Jeśli zdecydowałaby się na udział, mogłoby to być jedno z największych wydarzeń w historii polskiego show-biznesu!

No czekamy na to, czekamy już tyle lat, żeby Doda zatańczyła na parkiecie. Dzisiaj nawet podczas programu zaproponowałem: "Może wystąpisz wreszcie w naszym programie?". Pokazała krzyżyk, ale nie wiem, czy krzyżyk, że już, że będę, że zaklepany. No zobaczymy, no fajnie by było. Byłoby na pewno ciekawie i jak znam Dorotę, to by nie odpuszczała na parkiecie. Więc zobaczymy, ale czekamy na kolejną edycję. Najpierw niech się jeszcze skończy ta i zobaczymy co się dalej zadzieje - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Maserak.