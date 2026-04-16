Rafał Maserak w ciemnych okularach na pogrzebie Jacka Magiery. Po uroczystości dodał wyjątkowe nagranie z trenerem!

Nagła śmierć Jacka Magiery

To był cios, którego nikt się nie spodziewał! Śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła całą Polską i pogrążyła świat futbolu w głębokiej żałobie. Trener, który jeszcze niedawno pełen energii pojawiał się na boiskach i treningach, odszedł nagle w dramatycznych okolicznościach.

Do tragedii doszło 10 kwietnia we Wrocławiu. Magiera wyszedł na poranny trening biegowy, co było jego codzienną rutyną. Nagle zasłabł i stracił przytomność. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc, rozpoczęła się walka o jego życie. Niestety, mimo wysiłków ratowników i lekarzy, nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. Miał zaledwie 49 lat. Ta wiadomość spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba.

Ostatnie pożegnanie we Wrocławiu i w Warszawie

Jeszcze przed oficjalnym pogrzebem doszło do niezwykle poruszających scen. We Wrocławiu tłumy kibiców i znajomych żegnały trenera, oddając mu hołd i pokazując, jak wielkim był człowiekiem. Wspomnienia, znicze i łzy - to wszystko towarzyszyło ostatnim chwilom przed jego pochówkiem. W kościele pw. św. Franciszka z Asyżu poświęcono zmarłemu specjalną mszę, która została połączona z czuwaniem przy jego trumnie.

Oficjalne uroczystości pogrzebowe Magiery odbyły się w Warszawie 16 kwietnia. Najpierw w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę żałobną. Już wtedy było jasne, że zainteresowanie jest ogromne, nie wszyscy mogli zmieścić się w świątyni. Tłumy żałobników zebrały się również na zewnątrz, by choć w ten sposób pożegnać trenera.

Następnie kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. To właśnie tam Jacek Magiera spoczął na zawsze. Wśród uczestników byli ludzie ze świata sportu, przyjaciele, współpracownicy oraz zwykli kibice. Wszyscy zgodnie podkreślali jedno - Magiera był człowiekiem, którego nie dało się nie lubić.

To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: "Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie". Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu - mówił duchowny podczas pogrzebu.

Rafał Maserak na pogrzebie Jacka Magiery

Na ostatnim pożegnaniu i pochówku Magiery pojawił się, ku zaskoczeniu niektórych, Rafał Maserak. Tancerz przybył na uroczystość ubrany w ciemny strój, a oczy ukrył za przyciemnianymi szkłami okularów. Wydawał się pełen zadumy. Tuż po pogrzebie na jego instagramowym profilu pojawiło się wyjątkowe nagranie.

To czarno-biały film wykonany "z ręki" przez samego trenera, na którym widać m.in. Maseraka skandującego imię i nazwisko szkoleniowca. Kadry z wideo znajdziecie w GALERII.

