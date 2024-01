Rafał Patyra po zwolnieniu z TVP ma już nową pracę! Przeszedł do innej stacji!

Rafał Patyra to dziś jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy sportowych. Co ciekawe, gwiazdor TVN i TVP zanim trafił do największych stacji telewizyjnych, pracował u ojca Tadeusza Rydzyka. Przez lata zajmował się tematami sportowymi, ale w ostatnim czasie widzowie mogą kojarzyć go jako prowadzącego "Teleexpress". Jednak na początku stycznia serwis "Wirtualne Media" poinformował, że TVP Sport nie zamierza przedłużyć z prezenterem umowy, która wygasła jeszcze przez zmianą władzy w stacji. Tego samego dnia dziennikarz poinformował również, że kończy swoją przygodę z "Teleexpressem". Teraz jednak powróci na wizję! Poprowadzi program w TV Republika!

Rafał Patyra w nowej stacji! Dziennikarz dołącza do TV Republika!

Okazuje się, że, długo nie pozostanie bez pracy i podobnie jak kilka innych byłych gwiazd TVP, Rafał Patyra zdecydował się na współpracę z Telewizją Republika. We wtorkowy wieczór Katarzyna Gójska zapowiedziała na antenie, że dziennikarza wkrótce zobaczymy w roli prowadzącego program "Express Republiki". Format zadebiutuje 1 lutego.

- Prawdziwy polski express, "Express Republiki" - usłyszeliśmy od dziennikarza w wyemitowanej zapowiedzi, w której zaprasza widzów na kolejne wydania programu.

