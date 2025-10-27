"Randka w ciemno" jakiej jeszcze nie było! Piotr z "Warsaw Shore" rozgrzeje atmosferę w studiu

W sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 16:30, na antenie Polsatu widzowie zobaczą 5. odcinek programu "Randka w ciemno". Dostarczy on sporej dawki emocji, humoru i pikantnych momentów! Wszystko za sprawą wyjątkowo odważnych pytań, jakie singielka przygotowała dla trzech kandydatów na randkę oraz obecności Piotra znanego z programu „Warsaw Shore”. Ten bohater nie boi się szczerych i zaskakujących odpowiedzi...

"Dzieci, odejdźcie od telewizorów!"

Już pierwsze minuty 5. odcinka "Randki w ciemno" pokażą, że tym razem zrobi się naprawdę gorąco. Prowadzący Piotr Gąsowski, z wyraźnym rozbawieniem obserwując rozwój wydarzeń, zareaguje z w tym tonie

Dzieci, odejdźcie od telewizorów!

- zażartuje, dając do zrozumienia, że za chwilę zrobi się wyjątkowo pikantnie.

A wszystko w 5. odcinku "Randki w ciemno" zacznie się od pytania, które od razu ustawi ton rozmowy. Grzecznie nie będzie, chyba faktycznie lepiej dzieciom dać na czas tego odcinka show coś innego do zabawy...

Kochani, lubię, jak mężczyzna ma w sobie coś z niegrzecznego chłopca. Co ty będziesz miał w sobie z bad boya?

- zapyta śmiało uczestniczka, rozgrzewając dzielnych kandydatów.

Kandydaci szybko przejdą do rzeczy

Na odpowiedzi nie trzeba będzie długo czekać - panowie przejdą do rzeczy "bez owijania w bawełnę". Jednak prawdziwą burzę emocji wywoła kolejne pytanie:

Gdybyś był deserem, to jakim? I jak chciałbyś, żebym Cię jadła?

Kandydaci nie zawiodą. W studiu padną odpowiedzi o „czekoladzie z dużym bananem”, „bitej śmietanie z wisienką na górze”, a Piotr z „Warsaw Shore” powie z uśmiechem, że będzie „słodkim deserem z owocami i bitą śmietaną”, bo - jak przyzna - „potrafi być naprawdę słodki”.

O miłości też będzie

Choć atmosfera w programie będzie wyjątkowo gorąca, nie zabraknie też tematów poważniejszych. Uczestnicy porozmawiają o miłości na całe życie, o tym, jak media społecznościowe wpływają na relacje i... o pieniądzach w związkach. Każdy z panów spróbuje pokazać się z najlepszej strony, ale też zachować dystans i poczucie humoru.

Czy odwaga, urok i fantazja uczestników przekonają singielkę? Kto okaże się jej wymarzonym partnerem, a kto tylko rozgrzeje atmosferę? Odpowiedź poznamy już w najbliższą sobotę. Jedno jest pewne – tak gorącej „Randki w ciemno” w Polsacie jeszcze nie było!

