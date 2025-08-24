Renata Gabryjelska kusi głębokim dekoltem i wysyła buziaka! Aż trudno uwierzyć, ile ona ma lat

Renata Gabryjelska zdobyła popularność w 1993 roku, kiedy została I wicemiss Polonia. Ten sukces otworzył jej drzwi do światowego modelingu – współpracowała z prestiżowymi agencjami w Paryżu, a jej zdjęcia publikowały magazyny takie jak "Cosmopolitan" czy "Madame Figaro".

Publiczność zapamiętała ją z roli Ewy Kowalskiej w serialu "Złotopolscy", gdzie przez dekadę podbijała serca widzów. W późniejszych latach pojawiła się także w produkcjach "Girl Guide", "Tygrysy Europy" czy "Rób swoje, ryzyko jest twoje".

Stylowa Renata Gabryjelska na ulicach Warszawy

Podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" Renata Gabryjelska zaprezentowała się w klasycznym, granatowym garniturze o lekko oversize’owym kroju, który nadał jej sylwetce swobodnej, a zarazem szykownej formy. Stylizację urozmaiciły złote, błyszczące mankiety, dodające całości nuty glamour. Do kompletu dobrała szarą, dużą torbę o fakturze imitującej skórę węża oraz czarne botki na obcasie. Rozpuszczone, lekko rozwiane włosy oraz delikatny makijaż dodały stylizacji naturalnego i świeżego uroku.

Renata Gabryjelska stoczyła walkę o zdrowie

Mimo nienagannego wyglądu, ostatnie miesiące były dla Renaty Gabryjelskiej dużym wyzwaniem. W marcu 2024 roku modelka poinformowała w mediach społecznościowych, że przeszła zabieg ablacji serca.

Przypadkowe badanie EKG, które zrobiłam, wykazało, że mam zespół preekscytacji (...). Trochę to zbagatelizowałam, ale potem okazało się, że muszę przejść kolejną diagnostykę

– wyznała Gabryjelska w "Dzień Dobry TVN".

Konieczny był zabieg ablacji serca, polegający na uszkodzeniu tkanek, które działają w sposób nieprawidłowy lub których w sercu jest nadmiarze. Dzięki szybkiej reakcji specjalistów i operacji, życie Gabryjelskiej zostało uratowane.

