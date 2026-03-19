Reprezentant Mołdawii ocenia Polskę na Eurowizji 2026. Czy Alicja Szemplińska jest mocną konkurencją?

Satoshi z Mołdawii w Warszawie. Co sądzi o piosence Alicji Szemplińskiej na Eurowizję 2026?

W ramach trasy promującej nadchodzący Konkurs Piosenki Eurowizji, do Warszawy zawitał Satoshi. Reprezentant Mołdawii, typowany przez wielu na czarnego konia tegorocznych zmagań, udzielił wywiadu Adrianowi Rybakowi z ESKI. Była to doskonała sposobność, by dowiedzieć się, jak mołdawski artysta ocenia polską reprezentantkę - Alicję Szemplińską. Przypomnijmy, że podczas konkursu w Wiedniu w barwach naszego kraju wystąpi Alicja Szemplińska ze swoim utworem "Pray". Mimo że jej propozycja diametralnie różni się stylistycznie od piosenki "Viva, Moldova!", z którą wystąpi Satoshi, muzyk postanowił podzielić się swoimi wrażeniami na temat polskiego zgłoszenia.

ESKA - WYWIAD Z REPREZENTANTEM MOŁDAWII EUROWIZJA 2026

Satoshi komentuje polską propozycję na Eurowizję 2026. Tak ocenił Alicję Szemplińską

Zapytany przez dziennikarza o Alicję Szemplińską, Satoshi wyznał, że artystka nie jest mu obca. Zaznaczył, że zdążyli już nawiązać kontakt za pośrednictwem Instagrama. Mołdawski wokalista pozytywnie wypowiedział się o polskiej piosence eurowizyjnej, zwracając szczególną uwagę na świetny wokal i interesującą interpretację w wykonaniu naszej reprezentantki. Całą rozmowę z artystą można obejrzeć w dołączonym materiale wideo.

Myślę, że to bardzo dobrze napisana piosenka. Bardzo, bardzo dobrze zaśpiewana, pod względem wokalnym. Jest bardzo dobrą piosenkarką. Dała radę. Czuje to. Myślę, że można jej uwierzyć. Teksty, wszystko, co przekazuje. Myślę, że jest bardzo dobrą artystką. Będziecie mieli dobrego reprezentanta na Eurowizji. Może to nie jest gatunek muzyki dla każdego. Może nie każdy lubi gospel, soul, takie rzeczy, ale nie można powiedzieć, że nie ma tam jakości - powiedział Satoshi z Mołdawii w rozmowie z ESKĄ.

Kim jest Satoshi?

Satoshi to wszechstronny twórca – wokalista, autor tekstów i raper – wywodzący się z Kagułu, miasta położonego w południowo-zachodniej części Mołdawii. Swoją muzyczną drogę rozpoczął jako samouk, opanowując grę na perkusji. Oficjalny start jego solowego projektu datuje się na 2019 rok i od tamtej pory artysta może pochwalić się wydaniem trzech płyt oraz szeregiem popularnych singli. Sukces komercyjny zaowocował trasami koncertowymi, które obejmowały występy w Mołdawii, Rumunii, a w 2024 roku także w Londynie. Na scenie Eurowizji 2026 Satoshi zaprezentuje się z utworem "Viva, Moldova!".