Robert Lewandowski świętował z żoną wyjątkowy moment. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia gdy zobaczyliśmy, co ma na nogach

Robert Lewandowski świętował z żoną ważny dzień. Tak się ubrał na tę wyjątkową chwilę

Robert Lewandowski w dobrym humorze kończył sezon 2024/25 w barwach Barcelony. Choć ostatecznie nie zdobył Trofeo Pichichi dla najlepszego strzelca LaLigi, to i tak zakończył zmagania z 42 golami dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach, a łącznie ma już 101 goli w barwach „Dumy Katalonii”. Lewandowski tuż po zakończeniu sezonu zakomunikował, że nie weźmie udziału w zgrupowaniu reprezentacji Polski, co ostatecznie miało fatalne konsekwencje. Najpierw pojawiły się pretensje względem niego, później jego nagły przylot na pożegnanie Kamila Grosickiego również wywołał sporo zamieszania, a następnie Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitańską. Tuż po zgrupowaniu Lewandowski jednak miał na głowie inne rzeczy, ponieważ brał udział w rozprawie, na której był przesłuchiwany w procesie przeciwko Cezaremu Kucharskiemu.

Teraz jednak Lewandowski może odetchnąć i znów poświęcić się w pełni rodzinie i innym aktywnościom. W niedzielę, 22 czerwca miało miejsce ważne wydarzenie – Robert i Anna Lewandowscy obchodzili 12. rocznicę ślubu. Para pochwaliła się w mediach społecznościowych skromnym zdjęciem. Na którym Anna Lewandowska trzyma okazały bukiet czerwonych róż i czule całuje swojego męża. - 12 lat, niekończące się wspomnienia i jedna wspaniała kobieta, która sprawia, że życie jest takie piękne - napisał Lewandowski.

Niewykluczone, że para udała się do ekskluzywnej restauracji, aby świętować ten wyjątkowy dzień, ale oprócz wyjątkowego bukietu uwagę przyciąga też... strój Roberta Lewandowskiego, a dokładniej jego obuwie. To koszuli z krótkim rękawem i długich białych spodni piłkarz ubrał sandały. Z pewnością za takim wyborem stała wygoda, bo robi się coraz goręcej, jednak dla niektórych ubranie sandałów na taką okazję nie przystoi. Zdjęcie pary możecie zobaczyć poniżej: