i Autor: Akpa Brat Maryli Rodowicz walczy z nowotworem. Rodzinę czekają trudne chwile

Przyjaźni nie ma

Rodowicz chłodno o Kozidrak, prawie nikt o tym nie wiedział. Aż zrobiło się nerwowo!

Maryla Rodowicz (77 l.) i Beata Kozidrak (62 l.) to dwie niekwestionowane ikony polskiej pop kultury. I choć Rodowicz ostatnio świetnie dogaduje się ze swoją młodszą koleżanką po fachu - Dodą (38 l.), to okazuje się, że nie ze wszystkimi ma tak dobry kontakt. Jej chłodne słowa na temat Kozidrak mówią same za siebie. Aż poczuliśmy tę nerwową atmosferę.