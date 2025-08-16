Rodzina tragicznie zmarłej influencerki dodała poruszający wpis. Szokujące, co wyszło na jaw!

Hannah Moody zyskała popularność w mediach społecznościowych dzięki swoim pasjom - pieszym wędrówkom i fotografowaniu natury. Jej profil na Instagramie śledziły tysiące osób, inspirowane ujęciami z górskich szlaków i motywacyjnymi wpisami. Niestety, jej ostatnia wyprawa zakończyła się tragedią. 21 maja 2025 roku przyjaciele zgłosili jej zaginięcie, gdy nie wróciła z planowanej wędrówki w rejonie McDowell Sonoran Preserve w Arizonie. Następnego dnia służby odnalazły ciało młodej kobiety w pobliżu szlaku Gateway Trailhead.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Odeszła wskutek komplikacji porodowych

Rodzina wspomina tragicznie zmarłą influencerkę

Śledztwo wykazało, że Hannah zmarła w wyniku narażenia na ekstremalne temperatury. W czasie jej wyprawy w okolicach Scottsdale panował ogromny upał - termometry wskazywały nawet 40 stopni Celsjusza. Według raportu koronera śmierć zakwalifikowano jako nieszczęśliwy wypadek. Wyniki badań toksykologicznych wykluczyły obecność alkoholu czy narkotyków, a sekcja zwłok ujawniła jedynie powierzchowne otarcia oraz oznaki naturalnego rozkładu.

Choć była doświadczoną turystką, tym razem warunki okazały się bezlitosne.

Próbujemy poskładać to wszystko, bo Hannah była zdrowa, pełna życia i nic nie wskazywało na jakiekolwiek problemy - mówiła jej mama, Terri, w rozmowie z lokalnymi mediami.

Rodzina od początku podejrzewała, że tragiczny finał był konsekwencją skrajnego upału. Kilka tygodni po tragedii bliscy Hannah opublikowali na jej instagramowym profilu poruszający wpis.

Odeszła, robiąc to, co kochała - wędrując po górach Arizony - napisali.

Podkreślili też, że dla 31-latki najważniejsza była miłość do Boga i ludzi, i że teraz "jest już z Nim". Post zebrał ponad 55 tysięcy polubień, a w komentarzach pojawiły się setki kondolencji od fanów i znajomych.

Była pełna światła i pozytywnej energii, inspirowała wielu ludzi - pisał jeden z obserwatorów.

Internauci wspominają ją jako osobę radosną, pełną pasji i odwagi. Jej podróżnicze relacje i zdjęcia miały zachęcać innych do odkrywania natury, ale dziś stały się bolesnym wspomnieniem. Dla rodziny to jednak także dowód na to, jak wielu ludzi dotknęła swoją obecnością.

Bardzo tęsknimy za Hannah, ale wierzymy, że jest teraz w piękniejszym miejscu - napisali bliscy.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Zobacz naszą galerię: Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 31 lat

Sonda Czy lubisz podróże? Tak Nie