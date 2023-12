Rodzinna tragedia ulubionej pary Polaków. Przez ukochanego, ich córka sięgnęła po narkotyki i rzuciła się do rzeki

Legendarna włoska para - Romina Power i Al Bano - w piątek 1 grudnia przyleciała do Polski, aby wziąć udział w nagraniach do programu "Jaka to melodia?". Wykonali swoje największe hity: "Felicità", "Sempre Sempre", "Sharazan", "Ci Sara", "Liberta" i "Nostalgia Canaglia". Widzowie usłyszą je w odcinkach zaplanowanych na grudzień tego roku.