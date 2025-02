Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich związek wzbudza duże zainteresowanie, zwłaszcza ze względu na różnicę wieku między nimi. Mimo to udowadniają, że prawdziwa miłość nie zna granic i potrafi pokonać wszelkie stereotypy.

Zobacz też: Za dnia świętoszka, wieczorami istny wamp! W takiej sukience nie ma miejsca na tajemnice! A w czym chodzi do kościoła?

Roksana wielokrotnie podkreślała, że Kevin jest dla niej ogromnym wsparciem zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wspólnie pracują nad muzyką, co dodatkowo ich zbliża i umacnia relację.

Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się - powiedział Kevin w rozmowie ze Światem Gwiazd

Para chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcia i relacje. Ich uczucie widać w codziennych gestach i wzajemnym szacunku. Fani Roxie mają podzielone opinie na temat tego związku, jednak ona sama nie przejmuje się krytyką i skupia się na swoim szczęściu. Miłość Roksany i Kevina pokazuje, że najważniejsze są wzajemne zrozumienie oraz wsparcie. Niedawno zakochani zaprezentowali w sieci zdjęcia, na którym zapozowali wtuleni w siebie. Uroczy obrazek!

Zobacz też: Tajemniczy ochroniarz Roksany Węgiel. Ma jasne zadanie. "Zawsze jest osoba"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na uroczym zdjęciu

Roksana Węgiel i Kevin Mglej ponownie rozczulili swoich fanów, dodając do mediów społecznościowych urocze zdjęcie. Para uroczo się do siebie przytula, pokazując, jak silne jest ich uczucie. Jakby tego było mało, romantyczna scenka została uchwycona w studiu nagraniowym. Takie rzeczy w trakcie pracy! To dowód na to, że miłość i muzyka idą u nich w parze, tworząc wyjątkową harmonię.

Zobacz też: Roksana Węgiel potwierdza! Dłużej tego ukrywać się nie dało

Zobacz naszą galerię: Roksana Węgiel-Mglej nie mogła oderwać rąk od Kevina Mgleja. Takie rzeczy w trakcie pracy. Te fotografie trzeba zobaczyć na własne oczy!

Sonda Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie? Tak Nie Nie obchodzi mnie to

Roksana i Kevin wyjadą z Polski? Ujawniamy wielkie plany zakochanych! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.