Tajemniczy ochroniarz Roksany Węgiel. Ma jasne zadanie. "Zawsze jest osoba"

Roksana Węgiel ma zaledwie 20 lat, a juz jest wielką gwiazdą. W 2024 roku jej pozycję w śhow-biznesie wzmocnił znakomity występ w programie "Taniec z Gwiazdami". Ostatecznie w rywalizacji o Kryształową Kulę wokalistka przegrała tylko z Anitą Sokołowską, choć dla wielu widzów to właśnie Roxie powinna wygrać program. W zwiększeniu popularności niewątpliwie Roksanie Węgiel pomógł także ślub z Kevinem Mglejem, a w zasadzie dwa śluby i otoczka wokół nich. Najpierw był ślub cywilny, który był utrzymany w tak wielkim sekrecie, że informacja o nim wypłynęła długo po tym, gdy się odbył. Z wielką pompą natomiast organizowane było towarzyszące ślubowi kościelnemu wesele. Ono także było tajne, ale wszyscy wiedzieli o nim tego samego dnia, w którym uroczystość miała miejsce, czyli 25 sierpnia 2024 roku. Sam ślub obył się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni i był bardzo poruszający. Do ołtarza Roxie poprowadził jej tata.

Popularność Roksany Węgiel wymusza ostrożność nie tylko przy okazji takich uroczystości jak ślub. Podczas publicznych wyjść piosenkarce towarzyszy tajemniczy ochroniarz. Jego zadanie jest jasne - dbać o bezpieczeństwo gwiazdy. Sama Roxie twierdzi, że obstawa to w jej przypadku konieczność.

Na wydarzeniach publicznych zawsze ktoś ze mną był i zawsze ktoś jest. To jest kwestia bezpieczeństwa, tylko i wyłącznie bezpieczeństwa. Na co dzień oczywiście to zależy od sytuacji, ale jeśli wychodzę gdzieś publicznie, to zawsze jest osoba, która po prostu czuwa nad bezpieczeństwem. To nie jest żadna fanaberia. Uważam, że każda osoba, która jest rozpoznawalna w jakiś sposób, powinna czuć się bezpiecznie