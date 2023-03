Roxie Węgiel znalazła wielką miłość, a teraz ogłosiła nowinę. "Nie mogę się doczekać"

Marcin Hakiel i jego ukochana przyłapani w Sopocie. Nie uwierzycie, co zrobili swoim córkom! [ZDJĘCIA]

Roksana Węgiel niedawno skończyła 18 lat i nie jest już tą samą, słodką dziewczynką, którą pamiętamy z początków programu "The Voice of Poland", gdzie stawiała pierwsze muzyczne kroki w wielkiej karierze. Roxie wydoroślała, a ostatnio media rozpisują się o jej głośnym związku ze starszym od siebie partnerem. Kevin Mglej ma o osiem lat więcej, a po poprzednim związku został mu 3-letni syn. Węgiel zapewnia, że jest szczęśliwa w tej relacji i chwali się, że jej rodziców też dzieli spora różnica wieku. Teraz, jak się okazuje, Roksana Węgiel postanowiła podzielić się z fanami również ważną nowiną - tym razem nie ze sfery prywatnej, a zawodowej. Wychodzi więc na to, że powodzi jej się na obu tych polach. Fani od razu ślą gratulacje, czerwieniąc się z ekscytacji. "Nie mogę się doczekać", czytamy w licznych komentarzach pod postem, jaki Roxie zamieściła na Instagramie.

Roxie Węgiel znalazła wielką miłość, a teraz ogłosiła nowinę. Czeka nas premiera teledysku do utworu "Miasto"

Roksana Węgiel nie zamknęła się całkowicie w bańce miłości, a wciąż ciężko pracuje na swój sukces. Dowodem jest na to nowina, którą podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych. Okazuje się, że jej wydany niedawno utwór "Miasto" doczeka się teledysku! Jego premiera odbędzie się tuż, tuż.

"Miasto wciąga mnie. Jutro o 18:00 klip", napisała wczoraj, 28 lutego, Roxie Węgiel na Instagramie, co oznacza, że premiera teledysku do piosenki "Miasto" czeka nas dziś, 1 marca, o godz. 18:00.

Do wpisu Roksana zamieściła zdjęcie, które być może jest ujęciem z planu zdjęciowego. Fani aż wstrzymali oddech! "Nie mogę się doczekać", "gratulacje", "wow, rozwaliłaś system", czytamy w licznych komentarzach. Ludzie pozytywnie oceniają nową piosenkę Roxie i mają nadzieję, że teledysk również będzie trzymał wysoki poziom. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było.

