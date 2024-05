Roksana Węgiel jednak WYGRAŁA! W sieci lawina gratulacji. Fani pękają z dumy

Roxie Węgiel wytoczyła proces wytwórni płytowej. Zaskarżyła swój kontrakt

Po zwycięstwie w konkursie Eurowizja Junior w 2018 roku, Roksana Węgiel podpisała umowę z wytwórnią Universal Music Polska. Umowę tę piosenkarka miała zaskarżyć w 2020 roku, o czym informowały media. Wytwórnie nie potwierdziła jednak tej informacji. Roxie również nie komentowała sprawy, ponieważ obowiązywał ją zapis o zachowaniu poufności. Kilka tygodni temu dziennikarze "Faktu" dotarli do nieprawomocnego wyroku z 2022 roku, w którym sąd unieważnia zapisy umowy w części dotyczącej okresu po osiągnięciu przez artystkę pełnoletniości. Sprawa jednak była znacznie poważniejsza, ponieważ wg informacji, jakie pojawiły się w mediach, zapisy kontraktu obligowały nieletnią wtedy Roxanę, do pracy ponad jej siły. Na podpisanie umowy nie uzyskano także wymaganej w takiej sytuacji zgody z sądu opiekuńczego.

Teraz młoda gwiazda sama zabrała głos w tej sprawie. Poinformowała fanów, że wygrała proces z wytwórnią i wreszcie jest wolna. "Po kilku latach wygrałam proces z moją pierwszą wytwórnią. To była walka o wolność artystyczną, wolność wyborów wolność głosu młodego pokolenia w show biznesie. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że moja odwieczna maksyma "prawda zawsze się obroni" znalazła potwierdzenie w polskim systemie sądownictwa. Buziaki - wolna Roksana Węgiel Ps. Zawsze walczcie o prawdę, marzenia i o samych siebie" - czytamy w oświadczeniu Roxany Węgiel.

Fani, którzy zawsze wspierają Roxi w jej działaniach, bardzo żywiołowo zareagowali na tę informację. Z całej Polski popłynęły gratulacje, również od osób znanych, które kibicują piosenkarce. "Brawo!!! Jesteś dzielna, utalentowana i piękna!!! Życzę Ci powodzenia w walce o siebie!!!"- komentuje Agata Młynarska. "Prawda się obroni, a karma zawsze znajdzie adres i wróci" - dodała Marta Paszkin z programu 'Rolnik szuka żony". "Domyślam się, że nie było to łatwe zadanie. Taka firma to przecież kolos, z doświadczonymi prawnikami. Tym bardziej jestem pełen podziwu, że Ci się to udało. Życzę dalszych sukcesów!" - napisał ktoś inny. "Jestem dumna i szczęśliwa ze potrafisz sobie radzić z różnymi sytuacjami!!" - wyznała jedna z fanek. "Brawo Roksana. Gratulacje leć dalej po swoje marzenia i się nie poddawaj, bądź wolna"- życzą fani. Ciekawi jesteśmy, jak dalej potoczy się kariera Roksany i jakich artystycznych wyborów będzie dokonywać. Ma w tej chwili fantastyczny czas i szanse, by wykorzystać go po swojemu.

