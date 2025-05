W czasie gdy tysiące maturzystów w całej Polsce zmagają się z egzaminami dojrzałości, 20-letnia dziś Roksana Węgiel może już tylko wspominać swój maturalny stres. Piosenkarka przystępowała do egzaminu w 2023 roku i choć od tego czasu minęły dwa lata, emocje wciąż są żywe. W rozmowie z Eską zdradziła kilka nieznanych dotąd szczegółów – w tym kulisy spotkania z paparazzi tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną oraz zaskakującą sytuację, w której… temat matury idealnie wpasował się w jej repertuar.

Zobacz też: Finał "Tańca z Gwiazdami"! Na czerwonym dywanie zaroiło się od znanych twarzy. Doda odsłoniła dekolt, Ewa Minge szczuplutkie nogi, a Roxie Węgiel? Sami zobaczcie!

Roksana Węgiel rozprawia o swojej maturze

Matura to wyjątkowe wyzwanie dla każdego, a dla osoby publicznej, to także presja medialna. Roxie dobrze to pamięta!

Naprawdę byłam zaskoczona. Wchodzę do szkoły i nagle zza rogu wybiegają fotoreporterzy. Byłam zszokowana, bo szłam na maturę bardzo zestresowana. To są jednak inne emocje, szkoła, a tu jeszcze mi zdjęcia robią. Miałam takie: "o nie, nie róbcie mi zdjęć". To było śmieszne, nie spodziewałam się tego. To taki element, który mnie zaskoczył - powiedziała w wywiadzie dla Eski.

Zobacz też: Polskie gwiazdy kochają prześwity. Nie tylko Monika Olejnik pokazuje bieliznę na salonach

Na szczęście, mimo stresu i obecności fotoreporterów, Roksana poradziła sobie ze wszystkimi egzaminami w pierwszym terminie. Najmilej wspomina maturę ustną z języka polskiego, która okazała się... wręcz stworzona dla niej. Temat dotyczył opisu miasta i odwołania się do wybranego tekstu kultury. Roxie nie musiała długo się zastanawiać – wykorzystała własny utwór pt. "Miasto", który idealnie pasował do zadania.

Tak, odwołałam się do swojej piosenki. Komisja zareagowała pozytywnie. Powiedziałam, że do mojej, nie do piosenki Roksany Węgiel, żeby nikt mi nie zarzucił, że coś tam ściemniam, ale to był hit. To jest moje najlepsze wspomnienie z matury. (...) Odwołałam się do mojej piosenki "Miasto", bo dostałam akurat polecenie, żeby opisać obraz miasta i odwołać się do jakiegoś wybranego tekstu kultury. Mówię: "No nie, ale mam szczęście!". Ja się tak bałam, że dostanę jakieś zdjęcie, którego w życiu na oczy nie widziałam, a tutaj miasto... Powiedziałam: "Nie no, pięknie, lepiej być nie może" - powiedziała w wywiadzie dla portalu eska.pl.

Artystka przyznała, że wcześniej poważnie rozważała zrobienie sobie przerwy i przesunięcie matury o rok.

Tak się cieszę, że mam to za sobą i że podeszłam do tego wtedy, a nie zwlekałam, bo miałam takie myśli, żeby zrobić sobie rok przerwy, bo rok wcześniej poszłam do szkoły. Chwała Bogu, że to się wydarzyło dwa lata temu, bo mam to z głowy.

Zobacz też: Roxie Węgiel kusi w kusych szortach! Tylko spójrzcie na jej nogi do nieba. "Twoja nowa szefowa"

Zobacz naszą galerię: Roksana Węgiel zdała maturę dzięki swojej piosence. Niewiarygodne, co wyszło na jaw!

Sonda Czy matura jest w życiu niezbędna? Tak, trzeba ją mieć Nie, ale warto ją mieć Nie i nie warto jej mieć Nie wiem