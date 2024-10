"Rolnik szuka żony": Dwa porody u Agaty. Rolniczka prawie odeszła z programu

Agata z "Rolnik szuka żony", przeżyła niezwykle emocjonującą noc tuż przed przyjazdem kandydatów. Zamiast przygotowań na przyjęcie gości, rolniczka spędziła czas w oborze, gdzie miał miejsce poród!

Ale to nie był koniec emocji! Gdy Agata zajmowała się nowo narodzonymi bliźniętami, pojawiło się kolejne wyzwanie.

Wchodzę do obory, zobaczyć bliźniaki, a tutaj krowa druga, jałóweczka się cieli. Panikę zrobiłam, bo różnie to bywa przy pierwszym wycieleniu. Więc do sąsiada, sąsiada nie ma. Okazuje się, że syn sobie sam poradził. Poród szczęśliwie, z krową wszystko w porządku – wyznała rolniczka.