"Rolnik szuka żony" na stoku! Tak Marta Paszkin i Paweł Bodzianny urwali się i szaleją. Ale dzieciaki też mają frajdę

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-01-05 13:45

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zyskali popularność jako bohaterowie "Rolnik szuka żony". Para znalazła w programie TVP miłość, na świat przyszła dwójka ich dzieci. Małżonkowie aktualnie korzystają z uroków zimy. Marta pokazała na swoim profilu na Instagramie, jak szaleje z dziećmi w śniegu. I zaraz potem okazało się, że rodzice "urwali się" sami na narty! Poznaj szczegóły i zobacz TO w naszej galerii zdjęć.

Marta i Paweł z show "Rolnik szuka żony" dzielą się swoim rodzinnym szczęściem na swoich profilach na Instagramie. Nieczęsto pokazują dzieci, ale w warunkach świetnej zabawy nie potrafią sie oprzeć. Tym razem mama z dziećmi cieszą się prawdziwą zimą i szaleją na śniegu. Ale na tym się nie skończyło. 

Marta i Paweł z "Rolnika..." wyjechali bez dzieci!

Marta Paszkin ujawniła na swoim profilu na Instagramie, że ona i Paweł Bodzianny "urwali się" na nową przygodę i jak oznaczyła: "bez dzieci". Chodzi o wypad na narty, na dobrze już znany stok. Tam Marta szusuje i pokazuje, jakie są warunki. Przy okazji mama wyznała, jak doszło do tego, że udało im się znaleźć chwilkę na samodzielne zjazdy, bez najmłodszych członków rodziny. Zobacz też: Krzysztof z "Rolnika..." zakochany! Fani wpadli w ekstazę

Przyjechaliśmy na narty, takie wieczorne jeżdżenie, Pawson właśnie czekał w kolejce do pożyczenia sprzętu, ja swój własny mam. Ostatnim razem, jak byliśmy tutaj w zeszłym roku - jeszcze karmiłam Grację - to tak bardziej intensywnie rozpaczała - ale zdążyliśmy troszkę pojeździć. I było pusto. W tym roku wygląda na to, że jest full. Ale trudno się dziwić, jak jest po sylwestrze z długim weekendem. A na pewno dzieciaczki lepiej to zniosą. Gracja w sensie, bo ona już tak bardziej je. Zasypiać nie zasypiała beze mnie, ale jest duża, kumata, chyba zrozumiała. Udało mi się znaleźć książeczkę jeszcze, żeby pokazać, że jeżdżę na nartach z tatą. 

Zimowa pasja Marty i Pawła 

Małżonkowie Marta i Paweł, którym udało znaleźć miłość w "Rolnik szuka żony" w tym roku święta spędzili tradycyjnie w domu. W 2024 roku wyjechali do hotelu, ale pomysł nie przyjął się na dłużej. Za to, jak widać pasja do zimowych szaleństw trwa w najlepsze a i najmłodsi mają mnóstwo zabawy w białym puchu i na mrozie. 

Nie przegap: Viki Gabor jednak nie weźmie ślubu?! Szybko poszło. Dziadek Giovanniego ujawnia: "Za wcześnie"

Rolnik szuka żony na stoku! Tak Marta Paszkin i Paweł Bodzianny urwali się i szaleją. Ale dzieciaki też mają frajdę
52 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Oglądasz program "Rolnik szuka żony"?
Arek i Julia z "Rolnik szuka żony" opowiedzieli o "zmianie statusu"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki