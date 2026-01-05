"Rolnik szuka żony" na stoku! Tak Marta Paszkin i Paweł Bodzianny urwali się i szaleją. Ale dzieciaki też mają frajdę

Marta i Paweł z show "Rolnik szuka żony" dzielą się swoim rodzinnym szczęściem na swoich profilach na Instagramie. Nieczęsto pokazują dzieci, ale w warunkach świetnej zabawy nie potrafią sie oprzeć. Tym razem mama z dziećmi cieszą się prawdziwą zimą i szaleją na śniegu. Ale na tym się nie skończyło.

Marta i Paweł z "Rolnika..." wyjechali bez dzieci!

Marta Paszkin ujawniła na swoim profilu na Instagramie, że ona i Paweł Bodzianny "urwali się" na nową przygodę i jak oznaczyła: "bez dzieci". Chodzi o wypad na narty, na dobrze już znany stok. Tam Marta szusuje i pokazuje, jakie są warunki. Przy okazji mama wyznała, jak doszło do tego, że udało im się znaleźć chwilkę na samodzielne zjazdy, bez najmłodszych członków rodziny. Zobacz też: Krzysztof z "Rolnika..." zakochany! Fani wpadli w ekstazę

Przyjechaliśmy na narty, takie wieczorne jeżdżenie, Pawson właśnie czekał w kolejce do pożyczenia sprzętu, ja swój własny mam. Ostatnim razem, jak byliśmy tutaj w zeszłym roku - jeszcze karmiłam Grację - to tak bardziej intensywnie rozpaczała - ale zdążyliśmy troszkę pojeździć. I było pusto. W tym roku wygląda na to, że jest full. Ale trudno się dziwić, jak jest po sylwestrze z długim weekendem. A na pewno dzieciaczki lepiej to zniosą. Gracja w sensie, bo ona już tak bardziej je. Zasypiać nie zasypiała beze mnie, ale jest duża, kumata, chyba zrozumiała. Udało mi się znaleźć książeczkę jeszcze, żeby pokazać, że jeżdżę na nartach z tatą.

Zimowa pasja Marty i Pawła

Małżonkowie Marta i Paweł, którym udało znaleźć miłość w "Rolnik szuka żony" w tym roku święta spędzili tradycyjnie w domu. W 2024 roku wyjechali do hotelu, ale pomysł nie przyjął się na dłużej. Za to, jak widać pasja do zimowych szaleństw trwa w najlepsze a i najmłodsi mają mnóstwo zabawy w białym puchu i na mrozie.

