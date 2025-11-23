"Rolnik szuka żony": Spotkania z rodzinami, deklaracje i pierwsze plany na wspólną przyszłość. "Była iskierka, jest żar"

10. odcinek "Rolnik szuka żony" upłynął pod znakiem ważnych rozmów, odwiedzin rodzinnych, wzruszeń oraz pierwszych poważnych deklaracji. Kandydaci i rolnicy po raz pierwszy opowiadali o swoich relacjach najbliższym, a między niektórymi uczestnikami wyraźnie widać było rozwijające się uczucie. Sprawdź, co wydarzyło się w odcinku.

Arek i Julia: coraz bliżej, coraz poważniej

Julia zdradziła, że czas po nagraniach "Rolnik szuka żony" nie oddalił jej od Arka - wręcz przeciwnie.

Po zakończeniu zdjęć na gospodarstwie u Arka, utrzymywaliśmy dalej regularny kontakt, więc spotykaliśmy się tak naprawdę co tydzień, w weekendy

– powiedziała.

Arek z kolei chwalił jej zaangażowanie:

W ciągniku też jeździ ze mną. Domem się zajmuję, jakiś obiad ugotuje, ciasta robi.

Para powitała się czułym pocałunkiem i przytuleniem, a Julia zabrała rolnika do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie cierpliwie tłumaczyła mu historię eksponatów. Po spacerze w parku przyszła pora na ważny krok - przedstawienie Arka rodzinie i przyjaciołom kandydatki.

Bliscy Julii szybko zauważyli pozytywną zmianę w dziewczynie.

Uważam, że Arek jest świetną osobą. Jest radosny. Myślę, że świetnie wpasuje się w naszą rodzinę

– oceniła jej siostra.

Para nie kryła wzajemnej pewności co do uczucia:

Z mojej strony to jest 100% zaangażowania

– zadeklarował Arek.

Z mojej też

– wtórowała mu Julia.

Gabriel i Weronika: rolnik wspomina zmarłą mamę

Gabriel przyjechał poznać rodzinę Weroniki. Jej tata, pan Marcin, nie ukrywał dobrego przeczucia:

Te emocje są takie w niej pozytywne, także myślimy, że to idzie w dobrym kierunku.

Weronika przyznała, że to pierwszy mężczyzna, którego przedstawiła rodzicom. Podczas wspólnego posiłku wspomniała piękne chwile z gospodarstwa, a jej tata zauważył:

Pozytywnie odbieram te relacje ich, no i miejmy nadzieję, że powstanie z tym jakiś dobry związek.

Mama kandydatki również była pełna optymizmu:

Pasują do siebie pod względem temperamentu, są tacy obydwoje bardziej spokojni i fajnie się dogadują. (...) Dobre mam przeczucie, myślę, że im się ułoży. Jeśli nad tym popracują, będą chcieli się dalej poznawać, to myślę, że mogą z tego coś fajnego stworzyć.

Weronika pokazała Gabrielowi Jasną Górę. Para spędziła czas w Bazylice Jasnogórskiej, a po wyjściu rolnik wspomniał swoją zmarłą mamę:

Wiem, że z góry też mama na mnie patrzy, czuwa nade mną. Myślę, że byłaby szczęśliwa, widząc mnie zadowolonego. Myślę, że jest szczęśliwa.

Dzień zakończyli rowerkami wodnymi, tenisem i ustaleniem, że do końca roku chcą się poznawać i — jeśli wszystko dobrze pójdzie — być może zamieszkać razem.

Basia i Mateusz: "Była iskierka, jest żar"

Mateusz przygotowywał się na odwiedziny Basi wraz z tatą. Pan Zbigniew ocenił rozwijającą się relację syna pozytywnie:

Wydaje mi się, że przynajmniej zauroczenie może, ale jakaś zmiana taka, że bardziej angażuję się w tej chwili. (...) Oceniam, że to może być osoba, która może być odpowiednią osobą dla niego.

Basia również nie kryła, że dużo sobie uświadomiła:

Ta wewnętrzna spina chyba wynika z tego, że do mnie w końcu dotarło, co tak naprawdę się stało. Kliknęło mi gdzieś tam w mózgu to, że się zadziało tyle fajnych rzeczy.

Para, która poznała się w "Rolnik szuka żony", przywitała się czułym przytuleniem, a Mateusz powiedział:

Cieszę się, że jesteś. Fajnie, że przyjechałaś.

Po rozmowie z tatą kandydata para udała się do kościoła i na spacer. Basia była wyraźnie szczęśliwa:

Ja się chyba od razu uśmiecham, jak on na mnie patrzy. Mateusz jest świetnym facetem i świetnie się dogadujemy.

Basia i Mateusz stwierdzili, że są partnerami, po czym dali sobie pierwszy publiczny pocałunek w usta.

Jest nam dobrze i jesteśmy szczęśliwi

– mówiła Basia.

Mateusz podsumował:

Była iskierka, jest żar.

Roland i Karolina: ciepło, blisko i coraz poważniej

Roland nie krył radości przed spotkaniem z Karoliną.

Wprowadzam jej rady, staram się być człowiekiem zdecydowanym. Myślę, że się zakochuje

– mówił rolnik.

Karolina przyznała:

Myślę, że na ten moment powoli coś się pojawia. No nie jest mi obojętny. Nie przeszkadza mi to, że łapie mnie za rękę, czy idziemy i mnie przytuli. Nie. Nawet czuję się wtedy lepiej. Tak bezpiecznie przy nim.

Para zjadła ciasto, a następnie poszła do sali gier. Tam planowali najbliższe dni i weekend u rodziny Karoliny. Podczas spotkania z jej przyjaciółkami w kawiarni padły żartobliwe, ale miłe słowa, że tworzą "ładną parę" i "będą mieć ładne dzieci". Roland przyznał:

Na początku może i troszkę się bałem tego spotkania z dziewczynami, ale to widzę, że one są mniej więcej wszystkie takie podobne do Karolinki.

Na pikniku nie brakowało czułości, a Roland był wyraźnie poruszony chwilą:

Jestem bardzo zadowolony, uśmiechnięty. Jestem pełen nadziei na przyszłość.

Roland marzy o wspólnym mieszkaniu i… ślubie.

Krzysztof i Agnieszka: ważne rozmowy i pierwsze wyzwania

Po trzech tygodniach rozłąki Krzysztof spotkał się z Agnieszką, która od razu zwróciła mu uwagę na bałagan w samochodzie i nierówno przystrzyżone włosy. Rolnik nie miał jednak dużo czasu na poprawki, bo czekało go ważne spotkanie - poznanie brata kandydatki.

Agnieszka podkreśliła, jak ważna to dla niej osoba:

Brat jest jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Myślę, że odgrywa bardzo dużą rolę, dlatego jest ważne dla mnie, żeby poznał Krzysia, jakim jest człowiekiem i żeby oczywiście dał mi feedback.

Grzegorz ocenił Krzysztofa pozytywnie:

Wydaje się bardzo fajny chłopak, w miarę inteligentny, naturalny. Myślę, że jest spoko.

Pojawił się również wątek ewentualnego powrotu Agnieszki do Polski.

Jeżeli chodzi o powrót do Polski, to Krzyś mi to mówi codziennie… Jeśli będę widziała w nim mężczyznę mojego życia, będę gotowa. Wtedy będziemy działać tak bardziej konkretnie.

Para odwiedziła park miniatur, a Agnieszka pochwaliła się, że Krzyś był u niej w Londynie.

Na koniec wypróbowali siły w pływaniu łódką. Kandydatka była zachwycona, że mogła oddać mu ster: Krzysztof podsumował spotkanie krótko, ale obiecująco:

Będę zdobywać jej serce, aż zdobędę.

10. odcinek "Rolnik szuka żony" przyniósł nie tylko kolejne randki, ale i realne dowody na to, że między wieloma parami rodzi się coś poważnego. Zbliżający się finał może być dla niektórych tylko formalnością - bo uczucia są już widoczne jak na dłoni.

