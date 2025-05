Małgorzaty Rozenek-Majdan przedstawiać nie trzeba. To gwiazda telewizji i celebrytka najwyższej klasy. Stała się rozpoznawalna jako prowadzącą show "Perfekcyjna Pani Domu". Przez kilka sezonów Rozenek pokazywała Polakom jak należy dobrze sprzątać i sprawdzała efekty słynną już białą rękawiczką. Później, jako prowadząca brała udział w nauce dobrych manier młodych dziewcząt z różnych środowisk w "Projekt Lady". Swoją popularność gwiazda wykorzystała - nomen omen - perfekcyjnie i na co dzień pławi się w luksusach, pokazując wszystko swoim fanom na Instagramie. Nic dziewnego, że wszystkich mocno zaniepokoiła cisza, jaka zapanowała w mediach społecznościowych Rozenek. Ale teraz już wszystko jest jasne!

Rozenek zniknęła na tydzień

Po świętach wielkanocnych na profilu Małgorzaty Rozenek-Majdan na Instagramie nie pojawił się żaden nowy post. Aż ciężko uwierzyć, że nie zobaczyliśmy relacji z bajkowego długiego weekendu majowego celebrytki. Fani i plotkarskie media zaczęli podejrzewać, że Rozenek jest zajęta przeprowadzką, o której wspominała jakiś czas temu. Otóż nie! Uważajcie: Rozenek brylowała w Sejmie!

Małgorzata Rozenek na swoje Instastory wrzuciła wideo z fragmentem wizyty w Sejmie i reklamę szkoły językowej, w której uczą się jej synowie. I zaczęła materiał od wyjaśnienia, że od tygodnia jest "w kompletnym amoku!" Podpis pod zdjęcie obiecuje, że poznamy ciekawe szczegóły...

Rozenek wraca "z pewną informacją"

Trochę mnie nie było, ale już do Was wracam! Dużo się działo, wszystko Wam opowiem ale teraz przychodzę do Was z pewną informacją, nad którą również ostatnio działałam...

Dziś wraz z @sylwiadobrzycka miałyśmy okazję uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt, podczas której omawiano projekt ograniczenia użycia fajerwerków.To ważny krok w stronę nowoczesnego i odpowiedzialnego prawa – takiego, które bierze pod uwagę nie tylko potrzeby ludzi, ale i realne cierpienie zwierząt. Nie chodzi o zakazy “dla zasady”, lecz o wyważenie interesów społecznych i ochronę tych, którzy sami nie mają głosu. Głośne wybuchy to nie chwilowa “zabawa”, a poważny problem dla tysięcy zwierząt – zarówno domowych, jak i dzikich. (...)Rozwiązania są – potrzeba tylko woli politycznej, żeby je wprowadzić. Nie przegap: Tak ubrana wyszła na spacer po ulicach Bazylei. Justyna Steczkowska nie może wyglądać "normalnie"?

i Autor: Instagram/@m_rozenek Małgorzata Rozenek

Sonda Nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan w TVN7: "Bez kompleksów". Będziesz oglądać? Tak Nie Może